La mise au point du clan Mbappé avec le Real Madrid

Le camp de Kylian Mbappé a réagi aux informations selon lesquelles l'attaquant a accepté de rejoindre le Real Madrid sur un transfert gratuit cet été.

Cette semaine, des bruits ont suggéré que Mbappé s’était déjà mis d’accord avec le Real sur un transfert spectaculaire cet été, qui le verrait partir en tant qu’agent libre à l’expiration de son contrat avec le PSG. Il est vrai qu’il y a eu un maelström de spéculations autour de l’international français et d’un potentiel transfert en Premier League, avec un intérêt concret de Liverpool, mais le camp de l’attaquant a maintenant réagi.

Selon RMC Sport, le camp Mbappé a nié qu’il ait un accord avec un club et a nié toute négociation. « Il n’y a pas d’accord autour de l’avenir de Kylian, d’autant qu’il n’y a pas de discussions entamées à ce sujet ». Le crack de Bondy reste un joueur clé du PSG et a fait 24 apparitions dans toutes les compétitions depuis le début de la saison. Au cours de cette période, il a marqué 25 buts et délivré trois passes décisives. L’attaquant français devrait être au cœur de l’actualité des prochains mois. Il n’a manifestement pas encore pris de décision quant à son avenir, mais il faut s’attendre à ce que cela soit bientôt tranché…