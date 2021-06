La mise au point de Génésio sur l'avenir de Camavinga

Présent en conférence de presse, l'entraîneur rennais a évoqué l'avenir d'Eduardo Camavinga, incitant vivement son protégé à prendre une décision.

Il y a parfois des signes qui ne trompent pas. Le fait qu'Eduardo Camavinga, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat au Stade Rennais, se décide à changer d'agent et de passer sous la houlette de Jonathan Barnett en début de saison, est assurément de cette catégorie là. La raison est simple : le jeune crack français veut partir.

Sauf que vouloir partir est une chose, y parvenir en est une autre. Jouissant d'un potentiel certain, Eduardo Camavinga coûte cher, et le Stade Rennais entend bien faire monter les enchères avant de s'en séparer. Pour l'heure, aucune offre formelle n'a encore été présentée aux dirigeants bretons, malgré les nombreuses rumeurs.

"On a aussi nos intérêts à défendre"

Plus qu'une question de temps avant de voir du monde se bousculer ? Présent devant les médias ce mardi, l'entraîneur du club, Bruno Génésio, a fait un point sur la situation de l'international français. "On sait qu'il est dans une situation où il ne lui reste qu'un an de contrat ici, et on a déjà plusieurs fois souligné qu'on ne peut se permettre de rester dans cette situation-là concernant un joueur international comme lui. Ça fait partie d'une carrière d'avoir des décisions importantes à prendre", a confié le technicien.

"Lui en a une très importante à prendre pour son avenir, et nous, le club, on a aussi nos intérêts à défendre. J'espère qu'on trouvera une solution qui satisfasse tout le monde", a ensuite commenté l'ancien de l'Olympique Lyonnais. Des propos qui font écho à ceux de son directeur sportif Florian Maurice, au micro de Rennes TV.

"Pour l’instant, on n’a pas d’accord que ce soit d’un côté ou de l’autre. Pour l’instant Eduardo est là. Il y a des discussions qui existent entre les clubs, avec le joueur également. On n’a toujours pas trouvé de solution. Sur un joueur à qui il reste un an, soit on trouve une solution pour le prolonger, soit un club s’intéresse à Eduardo et on réfléchira par rapport à la proposition qu’on aura (...) On attend de voir ce qu’il se passera. Je pense qu’Eduardo ne souhaitera pas partir libre de Rennes. Soit on trouvera un accord cet été avec un club, soit on trouvera une solution pour le prolonger", a expliqué le dirigeant. Le Paris Saint-Germain et Manchester United sont notamment sur les rangs.