La mise au point d'Aulas sur le cas Genésio

Lors d'une intervention sur RMC, le président de l'OL a clarifié sa position concernant l'avenir de Bruno Genésio.

Au lendemain de l'élimination en demi-finale de la , et aussi de la conférence de presse ubuesque qu'il avait tenue après la rencontre, Jean-Michel Aulas s'est de nouveau exprimé ce mercredi. Invité de l'émission Team Duga de RMC, l'homme fort de l'OL a apporté de nouvelles précisions concernant la situation de Bruno Genésio et la suite de sa collaboration avec le club.

Aulas s'est d'abord dit "étonné par la non-compréhension" des conditions qui ont été émises pour la prolongation du bail de son entraineur. "On avait clairement indiqué qu'à la suite du match, on prendrait position: compte tenu de la non-qualification pour la finale, qui était un des objectifs, nous ne pouvions aller sur ce chemin, a-t-il affirmé. Bruno, qui a été sollicité, a souhaité qu'on lui donne une réponse avant le 31 mars. Donc on s'était mis d'accord pour répondre aux questions après le match. Ce qui a été fait. Le courage était d'aller avec Bruno d'expliquer les conditions dans lesquelles il pouvait y avoir reconduction. Malheureusement, on n'a pas gagné le match."

"Le choix du 2 avril était celui de Bruno"

À ceux qui lui ont reproché d'avoir retourné sa veste et avoir donné de faux espoirs à son entraineur, JMA a certifié qu'il n'a jamais eu l'intention de prendre une décision définitive à ce stade de la saison. "La décision de la date du 2 avril a été prise en commun avec Bruno Genesio pour répondre à sa demande, a-t-il indiqué. Si on refait la chronologie: on discute à sa demande pour définir éventuellement une reconduction soumise à deux objectif: aller en finale - parce que contre Paris c'est difficile - donc on choisit une finale et d'être à nouveau sur le podium en fin de saison. Ce qui a plombé l'ambiance, c'est le fait que tous les journalistes ont cru que j'avais validé la prolongation de Bruno et l'ont annoncé la veille. J'étais content, malgré la défaite, de pouvoir dire la vérité".

En se gardant de retenir dès maintenant son coach, Aulas encourt le risque de le voir partir : "Lui souhaite rester. Il a la possibilité de partir parce qu'il est libre et l'OL n'a pas l'obligation de lui proposer une prolongation comme cela aurait été le cas si nous avions atteint les deux objectifs. Bruno peut, avec son agent, signer dans un autre club. Et l'OL peut prendre un autre entraîneur à la fin de la saison".