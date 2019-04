Jean-Michel Aulas temporise pour la prolongation de Bruno Genesio à l'Olympique lyonnais

Après l'élimination en Coupe de France, Jean-Michel Aulas a remis la décision de la prolongation du contrat de Bruno Genesio à plus tard.

Le scénario catastrophe du soir a quelque peu changé la donne. En conférence de presse après la défaite de l'OL face à Rennes en demi-finale de la , le président Jean-Michel Aulas a remis la prolongation de son entraîneur à plus tard. "J'avais rencontré Bruno pour préparer cette décision, et nous avions convenu que si nous allions en finale de la Coupe de et que nous finissions sur le podium nous prolongerions de deux ans et non pas de deux ans plus une année".

L'élimination de la Coupe de France a donc remis en cause les décisions qui avaient été prises par le comité de gestion du club dans la journée de lundi, même si elle n'a peut-être fait que retarder ce qui avait été entériné. "La prolongation n'est pas écartée mais elle tiendra encore plus compte des résultats. Le scénario est fondamentalement différent de ce qui avait été prévu et j'en suis désolé", a conclu le président lyonnais.

De son côté, Bruno Genesio, lui, s'est contenté d'emboiter le pas de son président. "Comment je vis cette situation ? Pour l'instant ce que je vis c'est l'élimination (...) J'ai toujours dit que mon intérêt personnel passait après celui de l'institution et je ne vais pas déroger à ça ce soir. Je vais tout faire pour amener l'équipe à la seconde place et tout faire pour laisser le club là où je l'ai laissé, c'est à dire qualifié en ".