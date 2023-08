La mère de Rubiales finit à l'hôpital !

La mère du président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a été hospitalisée à la suite de sa grève de la faim.

Luis Rubiales a été au centre d'une controverse après le triomphe de l'Espagne à la Coupe du monde de football féminin en Australie.

Lors de la cérémonie de présentation, le président de la RFEF a été vu en train d'embrasser l'attaquante du FC Barcelone, Jenni Hermoso, sans son consentement.

Alors que Rubiales a affirmé qu'il y avait eu "consentement des deux côtés", Hermosso a déclaré par la suite qu'elle n'avait pas apprécié le baiser. Depuis, 81 joueurs ont déclaré qu'ils ne joueraient pas pour l'Espagne tant que Rubiales ne serait pas démis de ses fonctions.

Réitérant les affirmations de Rubiales, sa mère Angeles Bejar a exhorté Hermoso à "dire la vérité" avant d'entamer une grève de la faim et de se barricader dans l'église Divina Pastora de Motril.

Au troisième jour de sa grève de la faim, Bejar a été admise à l'hôpital, comme l'a confirmé le curé de l'église.

Marca a cité le prêtre qui a déclaré : "Maintenant, c'est à cause de la chaleur que Bejar a été hospitalisée : "C'était à cause de la chaleur et de tout le reste. Ses pieds étaient enflés et elle était fatiguée. Elle était également nerveuse".

Après avoir été suspendu par la FIFA, le président de la fédération espagnole a envoyé une vidéo à l'organisation pour prouver que Hermoso plaisantait à propos de leur baiser.