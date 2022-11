La mère de Pogba lâche ses vérités sur l’énorme conflit de ses fils

Au micro de TF1, Yeo Moriba, la mère des frères Pogba, s’est confiée sur le litige opposant ses deux fils Paul et Mathias depuis plusieurs mois.

Le feuilleton Paul Pogba continue d’animer la scène médiatique. Yeo Moriba a tenu à prendre la parole pour défendre ses deux fils. Ces derniers sont des victimes selon elle.

Pogba « fragilisé » selon sa mère

« Non, il n’y a pas de jalousie, a-t-elle confié. Les gens racontent n’importe quoi. La fratrie est vraiment soudée, malgré ce que les gens racontent. Il y a des jaloux qui essaient peut-être de se faufiler entre eux… »

En septembre dernier, Mathias Pogba, le frère du milieu de terrain de la Juventus Turin, a été mis en examen et incarcéré, en compagnie de plusieurs proches du Champion du monde, pour « extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs ».

Mathias Pogba est toujours en prison. « Ça me tourmente, le fait qu’il soit en prison, a indiqué sa mère. Je suis inquiète pour lui, c’est mon fils, il ne connaît pas le milieu des bandits et de la rue. Il se retrouve en prison comme ça, pourquoi ? »

Yeo Moriba a ensuite été questionné sur la situation de Paul Pogba. « Paul commence à se remettre, a-t-elle enchainé. Bien sûr que ça l’a tourmenté. Il ne nous l’a pas dit, il a gardé ça pour lui, donc ça tourmente quand même. Le fait qu’il soit blessé, qu’il y ait eu ce braquage et tout, ça l’a fragilisé… Il ne nous l’a pas dit pour le braquage. Personne n’était au courant, ses frères non plus. On la sûrement menacé pour ne pas qu’il nous dise qu’on l’avait braqué ».