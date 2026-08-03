Dans une démarche sans précédent qui a suscité une vive polémique dans les milieux sportifs français, Fayza Lamari, la mère de la star française Kylian Mbappé, a décidé d'imposer une interdiction stricte de l'utilisation des téléphones portables au sein des installations du club de Malherbe Caen, dont son fils détient la plus grande part des actions.

Le journal français à grand tirage « L'Équipe » a révélé que Fayza a pris cette décision déterminante dans le but de favoriser le développement des jeunes talents du club et de stimuler l'esprit d'harmonie et de cohabitation entre les joueurs, loin de la distraction provoquée par les appareils intelligents, sans que le journal ne précise le poste officiel ni le rôle administratif qu'occupe Lamari dans ce club qui a subi une douloureuse relégation en troisième division la saison dernière.

Un éloge officiel pour une décision audacieuse

Matthieu Bodmer, le nouveau directeur sportif de Malherbe Caen, n'a pas tardé à saluer la décision de Fayza Lamari, la qualifiant de démarche stratégique allant dans la bonne direction vers la construction d'un meilleur avenir pour le club.

Bodmer a déclaré dans des propos rapportés par la presse : « Le projet de la famille Mbappé avec les jeunes m'intéresse énormément. Si vous voyiez ce qui est mis en place dans les domaines de l'éducation, du logement, de la nutrition et du soutien humain, vous prendriez conscience de l'ampleur des efforts déployés. »

Il a ajouté avec enthousiasme : « Fayza a imposé une interdiction totale de l'utilisation des téléphones portables au sein du centre d'entraînement, une décision formidable et audacieuse qui a amené les jeunes à dialoguer, à interagir et à vivre ensemble bien mieux qu'auparavant. »

Un investissement colossal

Mbappé, l'actuelle star du Real Madrid, avait pris le contrôle de la majeure partie de la propriété du club de Caen en septembre 2024, en injectant un investissement colossal de 15 millions d'euros via son fonds d'investissement « Coalition Capital », afin d'acheter 80 % des actions du club en difficulté. Il a également remboursé une grande partie de ses dettes accumulées, tandis que les 20 % restants appartiennent à Pierre-Antoine Capton, l'actuel président du conseil d'administration.

Des critiques acerbes de la part des supporters

Cependant, Mbappé et sa famille font face à une vague déferlante de critiques acerbes de la part des supporters en colère de Malherbe Caen, qui les tiennent pour entièrement responsables de la retentissante relégation du club en troisième division, une chute historique considérée comme l'une des pires catastrophes de l'histoire de ce club prestigieux.

En réponse à ces critiques virulentes, Bodmer a commenté : « J'estime que ces critiques sont totalement injustes, et je ne dis pas cela uniquement parce que Kylian est le principal propriétaire du club, mais parce qu'il existait déjà de graves difficultés avant l'arrivée de la famille Mbappé. Oui, ce qui s'est passé est le résultat naturel d'erreurs accumulées au fil des années, comme cela arrive dans tous les clubs traversant des crises. Je respecte profondément son investissement courageux à un moment où les circonstances étaient extrêmement complexes et risquées. »

Une relation professionnelle loin de toute ingérence

Interrogé sur la nature de sa relation directe avec Mbappé, Bodmer, qui a joué pour Malherbe Caen entre 1998 et 2003, a affirmé qu'il ne lui avait pas encore parlé directement depuis sa prise de fonctions.

Il a expliqué avec assurance : « Le jour où nous aurons vraiment besoin de communiquer, cela se fera de manière naturelle et spontanée. Kylian a une carrière footballistique exceptionnelle qu'il doit gérer et sur laquelle il doit se concentrer. Pour moi, mon plus grand plaisir et mon objectif suprême, c'est de pouvoir dire à Kylian : écoute, ne te préoccupe jamais de nous, nous prendrons en charge la gestion des affaires avec efficacité et un professionnalisme total. »

La dirigeante de fait dans les coulisses

Le journal « L'Équipe » a affirmé que Bodmer communique bien plus aisément et avec davantage de souplesse avec Fayza Lamari, la mère de Mbappé, qui consacre un temps considérable et des efforts tangibles à la gestion quotidienne des affaires du club de Malherbe Caen, ce qui fait d'elle la personnalité la plus influente dans la prise de décisions stratégiques au sein du club, bien que son poste officiel demeure encore flou à ce jour.