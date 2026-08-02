La mère de Mbappé prend une décision exceptionnelle pour le projet de son fils

Mathieu Bodmer, le nouveau directeur sportif du club français de Caen, a salué le projet mené par la famille de Kylian Mbappé au sein du club, expliquant que l'une des démarches les plus marquantes qui a attiré son attention a été la décision de Fayza Lamari, la mère de la star du Real Madrid, d'interdire l'utilisation des téléphones portables au sein du centre de formation.

Selon le réseau français« RMC », Bodmer, qui est revenu dans son ancien club après son départ du Havre, ambitionne de ramener Caen en deuxième division, en misant sur la construction d'un projet à long terme, débutant par le secteur des jeunes jusqu'à l'équipe première.

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Bodmer a ajouté que le projet que lui ont présenté le président du club, Ziad Hammoud, et Fayza Lamari a été l'une des principales raisons de son acceptation d'un retour à Caen.

Il a déclaré : « Leur projet avec les jeunes m'intéresse. Si vous voyiez ce qui est mis en place au niveau des études, de l'hébergement et de la nutrition… Fayza (Lamari) a interdit le téléphone portable au centre de formation, et c'est une décision formidable, les jeunes discutent et vivent ensemble. »

Il a précisé qu'il n'avait pas rencontré Kylian Mbappé depuis sa prise de fonction, mais qu'il souhaitait lui adresser un message, affirmant : « Mon plus grand plaisir serait de dire à Kylian : écoute, ne te préoccupe pas de nous, on va le faire, merci pour l'argent que tu as mis au départ. On va essayer de te rendre le club dans l'état le plus propre possible. »

Caen, dirigé par son entraîneur Gaël Clichy, entamera son parcours en troisième division française vendredi prochain, lorsqu'il recevra Valenciennes pour l'ouverture de la saison.

Mbappé et sa famille avaient acquis environ 80 % des parts du club, via leur fonds d'investissement, à l'été 2024.