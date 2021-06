"La mentalité de Cristiano Ronaldo est comme celle de Nadal"

Partenaire de Cristiano Ronaldo au Real Madrid et à la Juventus, Morata estime que la mentalité de gagnant du Portugais l’a porté toute sa carrière.

Alvaro Morata a travaillé avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid et à la Juventus, l'international espagnol comparant la mentalité gagnante d'un des plus grands joueurs de tous les temps à la légende du tennis Rafael Nadal.

La constante poursuite de la perfection a porté l'icône portugaise au sommet, avec cinq Ballons d'Or et autant de couronnes en Ligue des Champions.

Des normes remarquables qui ont été maintenues tout au long d'une carrière record, et Morata placerait le joueur de 36 ans dans un vivier de talents sportifs aux côtés de la superstar espagnole Nadal, qui n'a qu'un an de moins et continue d’être à la recherche de nouveaux trophées à un palmarès composé déjà de 20 titres du Grand Chelem.

Morata a déclaré à Onda Cero qu'il avait joué aux côtés de Ronaldo : "C'est lui qui marque des buts parce qu'il est notre meilleur joueur. Il fait tout pour remporter des titres au niveau personnel et en club. Il a une mentalité de haut niveau, similaire à celle de Rafa Nadal. Je l'admire et j'aime jouer près de lui."

Morata et Ronaldo seront-ils coéquipiers la saison prochaine ?

Morata vient de terminer une année de prêt d'une saison à la Juventus. Il doit retourner dans le club avec qui il a encore un contrat, l'Atletico Madrid, mais Goal a appris qu'une autre option et qu’un nouveau prêt d’un an serait à l’étude avec les Bianconeri.

Cet accord n'a pas encore été mis en place, le joueur de 28 ans hésitant à faire des déclarations définitives sur l'endroit où il jouera en 2021-2022.

Morata, qui admet que "ce serait bien d'être à nouveau entraîné par Diego Simeone", a ajouté : "Ce n'est pas moi qui choisis, ils me diront où je jouerai.

"S'ils me donnaient le choix entre deux équipes, je dirais l'Atletico et la Juventus. Je ne sais pas ce qui va se passer, je jouerai là où ils me veulent le plus."

Alors que Morata semble destiné à rentrer à Turin, il reste à voir si Ronaldo sera toujours là alors que le joueur de 36 ans approche des 12 derniers mois de son contrat.