Le jeune ailier ivoirien Yan Diomandé ne voyagera pas avec la délégation de Leipzig pour le stage de préparation en Autriche, une démarche qui reflète la persistance de son souhait de rejoindre le Real Madrid lors de l'actuel mercato estival.

Selon Florian Plettenberg, journaliste de la chaîne « Sky Sport - Allemagne », l'absence de Diomandé était le plan clairement établi depuis le début, tant pour le joueur que pour le Real Madrid, tandis que les négociations se poursuivent entre les deux clubs, avec une pression exercée par les Merengues pour boucler l'affaire ce samedi, ou dimanche au plus tard.

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La chaîne « Sky Sport - Allemagne » avait posé une question à Martin Demichelis, entraîneur de Leipzig : « Yan Diomandé est malade. Vous vous envolez pour le stage d'entraînement à 17h00. Diomandé voyagera-t-il avec l'équipe ? Est-ce le plan ? ».

Demichelis a répondu : « Je sais que c'est un grand sujet. Yan est vraiment malade. Nous verrons. Je n'ai pas encore parlé au médecin. S'il est en bonne santé, il doit venir avec nous. S'il est malade, il est malade ».

Les deux parties guettent les prochaines heures, qui pourraient être décisives pour l'avenir de la star ivoirienne, alors que les négociations se poursuivent entre le Real Madrid et Leipzig en vue de parvenir à un accord définitif.



