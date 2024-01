La maitresse de Kyle Walker le traîte de "lâche"

Kyle Walker était "trop faible" pour annoncer à sa femme Annie Kilner son deuxième enfant secret avec Lauryn Goodman, a révélé le mannequin.

Le joueur de 33 ans s'est séparé de son amour de jeunesse, Kilner, après sa déclaration de jeudi, sur fond d'allégations persistantes d'infidélité. Il s'agit du mannequin et propriétaire de la marque de vêtements Goodman, avec qui Walker partageait déjà un fils après sa brève séparation d'avec Kilner il y a trois ans. Mais Goodman a parlé au Sun d'un deuxième enfant avec l'homme de la ville, une petite fille, qui est née pendant le mariage de Walker avec Kilner.

Le mannequin de 32 ans a affirmé que Walker était heureux de vivre une double vie, déclarant dans une interview exclusive : "Je n'arrêtais pas de dire à Kyle : 'Tu dois lui dire' : Je n'arrêtais pas de dire à Kyle : "Tu dois lui dire. Tu dois dire à Annie que tu es le père de notre fille et que tu as une relation avec tes enfants. Nous devons commencer l'année 2024 de manière ouverte. Si chacun sait à quoi s'en tenir, il pourra faire ses propres choix de vie. Je ne voulais pas causer plus de chagrin à Annie ou être une salope, mais je devais lui dire parce que Kyle était trop faible pour le faire.

"Il y avait des audiences à venir concernant notre fille, il y avait de la paperasse qui circulait et des réunions juridiques avaient eu lieu et Annie avait besoin de connaître la vérité avant que quelque chose ne devienne public. Kyle était heureux de cacher la vérité parce qu'il avait deux familles et qu'il avait peur de ce qui se passerait quand Annie l'apprendrait, mais je n'arrêtais pas de lui dire : "Notre fille ne peut pas être un secret, c'est un être humain". Je ne voulais pas qu'ils se séparent ou qu'ils se fassent du mal, mais il fallait que cela se sache pour notre bien à tous. Quand je l'ai dit à Annie, elle est restée calme et sereine".

Les collègues de Walker en Angleterre étaient apparemment au courant de la relation du couple - ils se moquaient du défenseur au sujet de sa liaison continue - et Goodman a même révélé qu'ils apparaissaient sur FaceTimes avec elle. Elle ajoute : "Je me souviens être allée dans une ferme du Cheshire et il nourrissait les animaux avec Kairo [leur fils], comme tous les autres pères. Mais il essayait aussi de me contrôler, alors je faisais ce qu'il disait. Il se connectait souvent par FaceTime. Quand il était à la Coupe du monde ou avec l'Angleterre, il m'envoyait constamment des messages pour me demander si j'étais libre, si j'étais libre.

"Au fil du temps, j'ai réalisé que nous étions une famille secrète. Et c'est ce qu'il voulait. Je n'étais pas un secret pour ses coéquipiers de l'équipe d'Angleterre - ils venaient au téléphone lorsqu'il m'envoyait par FaceTim. Lors d'un appel, il a promis de ramener à Kairo un ballon de football de la Coupe du monde. Et c'est ce qu'il a fait, un des vrais ballons. Le maillot bleu de Man City qu'il porte avec "Daddy" au dos a également été acheté par Kyle.