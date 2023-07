La maire de Paris a pris la défense de Kylian Mbappé dans la bisbille qui l'oppose au PSG.

Paris, Anne Hidalgo, a averti le Paris Saint-Germain que l'attaquant devait rester.

Selon les rapports, le PSG a accepté une indemnité de transfert record de 300 millions d'euros de la part du club saoudien de Pro League Al-Hilal, qui a maintenant obtenu l'autorisation d'entamer des négociations avec Mbappe. Cependant, il semblerait que le vainqueur de la Coupe du monde 2018 ne soit pas très intéressé par un transfert en Arabie saoudite, car il souhaite plutôt rejoindre le Real Madrid l'été prochain, en tant que joueur libre, où il pourrait recevoir une énorme prime à la signature.

Hidalgo a insisté sur le fait que le PSG devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour garder "le meilleur joueur du monde" et a remis en question la façon dont le club a traité le joueur de 24 ans après lui avoir posé un ultimatum contractuel et l'avoir exclu de la tournée au Japon.

"Je ne comprends pas à quoi joue le PSG", a-t-elle déclaré dans une interview accordée à BFMTV et RMC. "Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde. J'avoue que je ne comprends rien. Kylian est un joueur extraordinaire, il faut le garder à Paris. Je pense que c'était aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible. La question est de savoir à quoi joue le PSG".

La saga du transfert de Mbappé pourrait s'éterniser jusqu'à l'été, l'attaquant souhaitant aller au bout de sa dernière année de contrat au PSG. Cependant, le club a clairement fait savoir qu'il serait vendu s'il ne souhaitait pas signer la prolongation et qu'il était même prêt à le prêter cet été pour recevoir une indemnité de prêt