L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, est de nouveau sous les feux de la critique après la défaite cuisante contre Gérone dimanche soir.

S'il a évité le désastre contre Porto et l'Atletico Madrid en remportant deux victoires importantes, la manière dont Gérone a démantelé Barcelone et les déclarations de Xavi à l'issue de la rencontre ont de nouveau semé le doute quant à ses capacités.

Lundi, le Bar Canaletes a rapporté que la hiérarchie barcelonaise se réunirait jeudi pour discuter de l'avenir de Xavi, y compris le président Joan Laporta. Et ce, malgré le soutien public et interne de Laporta à Xavi. La même source a révélé que le FC Barcelone a quatre managers sur sa liste de présélection, ce qui en soi suggère qu'un changement est peu probable avant l'été.

Avant les matches contre l'Atletico et Porto, Rafael Marquez, directeur de l'Atlético de Barcelone, a été mentionné comme une alternative potentielle à court terme, et il est bien placé si le rôle devait être remis en jeu. Le FC Barcelone a contacté son tueur (ou son agent), Michel Sanchez, de Gérone, il y a plusieurs semaines afin de faire savoir à son camp qu'il était intéressé.

De son côté, la Real Sociedad est unanimement saluée pour sa progression ces dernières années, et l'un des artisans de cet excellent travail est Imanol Alguacil. L'entraîneur de la Real Sociedad est ancré dans la culture et une institution à la Reale Arena, mais le FC Barcelone lui jette des regards admiratifs.

Enfin, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, de l'Inter, du Paris Saint-Germain et de l'Atlético de Madrid, Thiago Motta, est une autre option. Il est actuellement à la tête de Bologne en Serie A et, après des passages au Genoa et à Spezia, son équipe occupe la cinquième place, au-delà de toutes les espérances. Motta est également réputé pour son football attrayant et ses solutions tactiques inventives.

Le fait que Michel et Alguacil figurent sur la liste suggère que le FC Barcelone envisage davantage un changement potentiel cet été que maintenant, si ses problèmes persistent. Les règles de la Liga stipulent qu'un manager ne peut prendre en charge qu'un seul club par saison, ce qui signifie que ni l'un ni l'autre ne pourrait prendre le poste avant l'été.