La liste des 40 nommés pour le Golden Boy 2019

Sept joueurs français font partie de la sélection révélée par Tuttosport pour son prix du meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

Devenu une référence depuis une dizaine d'années, le Golden Boy, sorte de Ballon d'Or pour les joueurs de moins de 21 ans, a livré sa sélection pour l'année 2019. 40 joueurs sont ainsi retenus pour tenter de succéder à Matthijs de Ligt, vainqueur en 2018. D'ailleurs, le défenseur central néerlandais est de nouveau en lice pour cette édition 2019. Il sera de nouveau favori cette année aux côtés des pépites offensives que sont Jadon Sancho (Dortmund) et Joao Felix ( ).

On notera la présence de sept joueurs français : Benoît Badiashile ( ), Michaël Cuisance (Bayern), Mattéo Guendouzi ( ), Boubabcar Kamara (OM), Ibrahima Konaté (Leipzig),Alban Lafont ( ) et Jean-Clair Todibo (Barça). Élu meilleur joueur du mois d'août en L1 avec Rennes, Eduardo Camavinga n'est pas présent.

Le nom du vainqueur du Golden Boy 2019 sera connu en décembre prochain après un vote d'un jury composé de 40 journalistes.

La liste des 40 nommés pour le Golden Boy 2019 :

Benoît Badiashile (AS Monaco), Samuel Chukwueze ( ), Michaël Cuisance ( ), Alphonso Davies (Bayern Munich), Ayotomiwa Dele-Bashiru ( ), Matthijs de Ligt ( Turin), Krépin Diatta (Club Bruges), Gianluigi Donnarumma ( ), Denis Dragus ( ), Eljif Elmas ( ), Florentino Luis ( ), Phil Foden ( ), Mattéo Guendouzi (Arsenal), Erling Braut Haaland (Red Bull ), Kai Havertz ( ), Alexander Isak ( ), João Felix (Atlético Madrid), Dejan Joveljic ( ), Boubacar Kamara ( ), Moise Keane ( ), Justin Kluivert (AS Rome), Ibrahima Konaté ( ), Alban Lafont (FC Nantes), Diego Lainez (Real Betis), Kang-in Lee (Valence CF), Andrij Lunin ( ), Donyell Malen ( Eindhoven), Mason Mount ( ), Nehuén Pérez (Famalicão), Reiss Nelson (Arsenal), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Strahinja Pavlovic (Partizan Belgrade), Rafael Leão (AC Milan), Rodrygo ( ), Jadon Sancho ( ), Luis Sinisterra ( ), Jean-Clair Todibo ( ), Ferrán Torres (Valence CF), Vinicius Junior (Real Madrid), Nicolò Zaniolo (AS Rome).