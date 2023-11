La Ligue des champions sauve les finances du Barça

Le FC Barcelone s'est enfin qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après une absence de deux ans

Le club étant en proie à des difficultés financières, son élimination des phases de groupes de la Ligue des champions au cours des deux dernières saisons a été une pilule particulièrement amère à avaler.

L'article continue ci-dessous

Cependant, ils ont mis fin à cette série en s'imposant 2-1 contre Porto mardi soir et n'ont besoin que d'un point contre le Royal Antwerp pour s'assurer la première place lors de leur dernier match de groupe. Cette victoire a non seulement soulagé Xavi Hernandez sur le plan sportif, mais aussi les comptables du club, qui tablaient sur une qualification pour les quarts de finale avant le début de la saison.

Selon MD, Barcelone était déjà assuré de recevoir 58 millions d'euros pour sa participation à la compétition, mais sa victoire contre Porto et sa qualification subséquente valent 12 millions d'euros supplémentaires, ce qui porte le total à 70,55 millions d'euros pour la saison. S'ils battent le Royal Antwerp, le total atteindra un peu plus de 73 millions d'euros, avec les matches à élimination directe à venir. La "part de marché" est déterminée à la fin de la saison et pourrait valoir encore plus à Barcelone.

L'Atlético de Madrid devrait quant à lui gagner au moins 35,5 millions d'euros jusqu'à présent, un chiffre qui pourrait atteindre 38 millions d'euros en cas de victoire sur la Lazio lors du dernier match. Le "classement historique" établi par l'UEFA explique l'énorme disparité entre les deux chiffres.