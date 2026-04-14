Suivre LaLiga, c’est un peu comme s’installer pour une longue soirée en Espagne. Vous vous installez confortablement… et soudain, un 1-0 s’affiche, dans une rencontre qui en dit plus long que cinq autres réunies. Pour suivre la première division espagnole sans encombre, une question pratique se pose : où voir LaLiga en Allemagne, et comment accéder au streaming ? SPOX vous donne toutes les infos.

Toutes les informations sur la diffusion de LaLiga en un coup d’œil : qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

La Liga à la télévision et en streaming : DAZN, la plateforme incontournable

En Allemagne, DAZN détient l’intégralité des droits de diffusion. La plateforme propose donc l’ensemble des rencontres en direct, de la première à la dernière journée de la saison régulière. Cela inclut bien sûr les affiches de prestige impliquant le Real Madrid, le FC Barcelone ou l’Atlético, ainsi que les duels moins médiatisés mais souvent décisifs pour le classement.

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Une rencontre à la fois plutôt qu’une succession de matchs : telle est généralement la formule d’une journée de LaLiga.

En Liga, hors de la phase finale, les rencontres se succèdent à des horaires décalés. Les journées de championnat à la même heure sont donc l’exception. Et, soyons honnêtes, ce n’est pas un inconvénient : chaque match possède son propre rythme, parfois soutenu, parfois soudainement ouvert. Même quand il ne s’agit pas du Real, du Barça ou d’un derby, la diffusion en solo s’avère souvent plus immersive : chaque petit moment du match resplendit en streaming.

LaLiga : toutes les infos diffusion, en un coup d’œil.