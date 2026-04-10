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LaLigaGetty
Alice Kopp

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La Liga : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

LaLiga

Vous voulez suivre la Liga en direct et en intégralité depuis l’Allemagne ? SPOX vous indique où regarder le Real, le Barça et les autres équipes à la télévision et en streaming.

Suivre LaLiga, c’est un peu comme s’installer pour une longue soirée en Espagne. Vous vous installez confortablement… et soudain, un 1-0 s’affiche, dans une rencontre qui en dit plus long que cinq autres réunies. Pour suivre la première division espagnole sans encombre, une question pratique se pose : où voir LaLiga en Allemagne, et comment accéder au streaming ? SPOX vous donne toutes les informations.

Toutes les informations sur la diffusion de LaLiga en un coup d’œil : qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

Real Sociedad vs Deportivo Alaves
BeIN SPORTS MAX 8
Elche vs FC Valence
BeIN SPORTS MAX 4
FC Barcelone vs Espanyol
BeIN SPORTS 2
FC Séville vs Atletico Madrid
BeIN SPORTS 2
Osasuna vs Bétis Séville
BeIN SPORTS MAX 4
Celta Vigo vs Real Oviedo
BeIN SPORTS MAX 4
Athletic Bilbao vs Villarreal
beIN SPORTS 1
Levante vs Getafe
BeIN SPORTS 2

La Liga à la télévision et en streaming : DAZN, la plateforme incontournable

En Allemagne, DAZN détient l’intégralité des droits de diffusion. La plateforme propose donc l’ensemble des rencontres en direct, de la première à la dernière journée de la saison régulière. Cela inclut bien sûr les affiches de prestige impliquant le Real Madrid, le FC Barcelone ou l’Atlético, mais aussi les duels moins médiatisés que l’on aurait tort de sous-estimer.

logo Choisissez l’abonnement DAZN qui vous convient. La Liga en direct

A view of the Puma Orbita Fuego ElClasico editionGetty Images

Retrouvez toutes les informations de diffusion sur le live-ticker de SPOX.

SPOX suit aussi certains matchs via son live-ticker. Rendez-vous ici pour ne manquer aucune action importante. 

Un match à la fois plutôt qu’une succession de rencontres : telle est généralement la formule d’une journée de LaLiga.

En Liga, hors de la phase finale, les rencontres se suivent mais ne se ressemblent pas : les horaires sont éparpillés. Du coup, les journées de championnat à la chaîne sont rares. Et, soyons honnêtes, ce n’est pas forcément un mal. Chaque match possède son propre rythme, parfois étouffant, parfois soudainement ouvert. Même quand il ne s’agit pas du Real, du Barça ou d’un derby, la diffusion en solo s’avère souvent plus immersive : chaque petit moment du match resplendit en streaming.

LaLiga : toutes les infos diffusion, en un coup d’œil.

CompétitionLaLiga (Espagne)
Équipes20
Format de la saison38 journées (aller-retour)
Diffusion en AllemagneDiffuseur en Allemagne : DAZN (streaming en direct).
Horaires habituels de coup d’envoidifférents créneaux horaires (par exemple les vendredis et lundis à 21h00, les samedis et dimanches à 14h00, 16h15, 18h30 et 21h00)
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