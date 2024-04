La Liga s'exporte aux USA !

Le président de la Liga, Javier Tebas, a annoncé que des matchs se dérouleront à l'étranger, et ce dès la deuxième saison.

Auparavant, l'idée avait été suggérée puis abandonnée en raison de désaccords entre la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et la Liga, mais avec le départ du président de la RFEF, Luis Rubiales, Tebas semble confiant dans la réalisation de ce projet. "Je ne sais pas quand, mais cette fois-ci, La Liga jouera des matches officiels à l'étranger, je pense que ce pourrait être lors de la saison 2025-26".

"Le match officiel aux États-Unis renforcera notre position sur le marché nord-américain, qui est le deuxième pour L aLiga après l'Espagne. D'autres ligues très compétitives arrivent, donc nous ne pouvons pas toujours faire la même chose, ils nous dépasseraient", a déclaré Tebas à Marca.

Destination USA

Barcelone et le Real Madrid se sont montrés désireux d'exporter la Liga dans le passé. À l'origine, le premier match proposé était un affrontement entre Gérone et Barcelone à Miami, le premier renonçant à un match à domicile en échange d'un coup de pouce financier. Il est compréhensible que la Liga veuille frapper avant que la Premier League ne fasse de même, et il n'est pas surprenant que le football espagnol suive les traces de sports américains comme le basket-ball et la NFL dans une tentative de commercialisation et de récolte de bénéfices financiers. De même, les supporters étrangers pourront voir leur équipe de plus près.

Cependant, il s'agit d'une nouvelle étape dans la privation des droits des supporters locaux, qui constituaient auparavant une partie essentielle des clubs de football. Ces clubs n'appartiennent plus à leurs communautés locales de la même manière, et le fait d'enlever un match aux locaux, sans doute à un prix exorbitant pour voir le match s'ils le souhaitent, constitue une érosion supplémentaire de leur rôle dans le jeu. Il est également fort possible que de nombreuses personnes qui souhaitent voir les équipes qu'elles soutiennent se voient refuser l'accès aux matchs pour des raisons financières.