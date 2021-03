La Liga en alerte, Joachim Löw apprend l'Espagnol !

Le futur ex coach de la sélection allemande a toujours rêvé de coacher le Real Madrid.

Après 15 ans à la tête de l'équipe nationale allemande, Joachim Löw pourrait se tourner vers LaLiga pour le prochain chapitre de sa carrière d'entraîneur.

Le Real Madrid en ligne de mire ?

Joachim Löw mettra un terme à sa carrière d'entraîneur de l'équipe nationale allemande à l'issue de la prochaine compétition de l'Euro 2020 qui se terminera en juillet.

Après 15 ans à la direction de Die Mannschaft, des rumeurs en Allemagne suggèrent que la Liga espagnole pourrait être la prochaine escale de l'entraîneur vétéran.

Le magazine allemand Bild confirme que Löw a commencé à prendre des cours d'espagnol privés avec La Liga toujours considérée comme une proposition attrayante par l'Allemand qui était associé à un passage au banc du Real Madrid dans le passé.

S'adressant à la radio Bayern1, Löw a admis qu'il apprenait actuellement l'espagnol et a désigné l'entraîneur actuel du Bayern Munich, Hansi Flick, comme le candidat idéal pour le remplacer en tant que patron de l'équipe nationale allemande.

Mais le coach munichois a insisté sur le fait que l'équipe nationale était actuellement la dernière de ses préoccupations.

"J'ai un contrat jusqu'en 2023 et je veux réussir et remporter des titres avec le Bayern Munich", a déclaré Flick aux journalistes. "Ce n'est pas le moment de spéculer sur mon avenir. Je m'intéresse à ce qu'il y a ici et maintenant. Je m'occupe maintenant de mon équipe et du match contre le Werder Brême [samedi]. Comme je l'ai dit, les rumeurs ce n'est pas un problème pour moi."

Par ailleurs, Flick n'a pas manqué de féliciter Low pour son excellent bilan à la tête de son pays. "Il fait un très bon travail pour le football allemand. Il peut être très fier de ce qu'il a accompli", a-t-il lâché.