La LFP demande 100 millions d'euros à l'État ?

La Ligue demanderait une indemnisation supérieure à 100 M€ à l'État pour compenser la jauge maximale de 5 000 spectateurs dans les stades.

La fin de saison précoce de la a mis les clubs français en difficulté sur le plan financier, tout comme la crise sanitaire en raison de la pandémie du Coronavirus. Mais si le championnat de a entamé un nouvel exercice, avec des droits TV revalorisés qui vont faire du bien aux clubs français, ces derniers vont tout de même connaître des pertes en raison de la nouvelle règlementation concernant le nombre de supporters dans les stades.

Alors que les championnats étrangers ont terminé leur saison avec un huis clos total, la France a elle opté pour une jauge maximale de 5 000 spectateurs. Un chiffre permettant de ne pas jouer avec un stade vide, mais ce chiffre ne va pas empêcher les clubs de et de de perdre des sommes considérables d'argent, d'autant plus si cette mesure dure des mois, voir même jusqu'à la fin de la saison 2020-2021.

La Ligue est bien consciente de ce problème et n'a visiblement pas apprécié le traitement de faveur réservé au rugby. Ce mercredi, lors du conseil d'administration de la Ligue, Didier Quillot, le directeur général exécutif de l'instance, aurait mentionné une demande d'indemnisation adressée au plus haut niveau de l'État, selon les informations de L'Equipe. La LFP demanderait un dédommagement d'environ 100 millions d'euros à l'Etat, suite à la mise en place de la jauge maximale de supporters.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Concernant le protocole sanitaire en vigueur, le conseil a réitéré sa demande d'avoir des dérogations à la jauge maximale de 5 000 spectateurs en zone verte. Car aujourd'hui, nous n'avons pas eu une seule dérogation alors que le rugby (Top 14) en a eu deux", a déclaré le dirigeant de la LFP, des propos relayés dans les colonnes de L'Equipe.

"Et nous avons aussi travaillé sur une demande d'indemnité de compensation que nous sollicitons au titre des pertes de recettes billetterie et hospitalités (actions avec les partenaires commerciaux) liées aux matches en jauge réduite. J'ai fait mention du courrier que j'ai envoyé, en fin de semaine dernière, au Président de la République et au Premier ministre afin de solliciter une indemnisation pour nos clubs", a conclu Didier Quillot.