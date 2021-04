La lettre déchirante de Sergio Ramos aux supporters

Sergio Aguero, le défenseur du Real Madrid, s'est fendu d'une lettre déchirante sur Instagram à l'annonce de se blessure.

Le Real Madrid sera sans Sergio Ramos pour le mois prochain alors que le capitaine du club merengue se remettra de sa blessure au muscle du mollet gauche qu'il a contractée lors de la trêve internationale avec l'Espagne.

Ramos a tenu à expliquer la situation aux fans de Madrid et a écrit une lettre ouverte qui a révélé qu'il avait été blessé lors de la victoire 3-1 de la Roja la nuit dernière sur le Kosovo.

"Pour être honnête, ça a été des semaines difficiles pour moi ..." a commencé Ramos dans son message diffusé sur ses canaux sociaux, "Hier, après le match, je suis resté à l'entraînement sur le terrain et j'ai remarqué une vive douleur au mollet gauche. J'ai subi des tests aujourd'hui qui a confirmé que j'avais une blessure musculaire. Mais ce qui me cause encore plus de douleur, c'est de ne pas pouvoir aider l'équipe pendant ces matchs clés dans lesquels nous jouerons pour décider de la saison et de ne pas pouvoir vous rembourser tous pour l'amour et l'affection que vous me donnez".

Le défenseur a ensuite conclu par ce message, demanant du soutien sans failles aux supporters merengue malgré son absence : "Tout ce que je peux faire, c'est parler franchement, travailler dur et soutenir l'équipe avec mon âme".

Le joueur andalou est très déçu de rater une partie de saison aussi décisive pour l'équipe - il manquera les deux matches du quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool ainsi que le Clásico contre Barcelone à Valdebebas le samedi 10 avril.

Ces matchs pourraient déterminer les chances du Real Madrid de gagner des trophées cette saison. On sait l'importance de l'ancien joueur du FC Séville pour le Real dans les grands matches...