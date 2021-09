La légende Van Basten enfonce Timo Werner !

Marco Van Basten, l’un des plus grands attaquants de tous les temps, a tenu des propos très sévères à l’encontre de Timo Werner.

Timo Werner continue de manger son pain noir, que ça soit en club ou en sélection. Depuis son transfert à Chelsea, l’Allemand ne cesse d'accumuler les prestations ratées, avec une efficacité très limitée devant les buts adverses. Sa maladresse est même devenue sujet de moqueries. Chez les amateurs du football, mais aussi auprès des grandes personnalités ayant marqué l'histoire de ce jeu.

Marco Van Basten, l’un des plus grands goleadors de tous les temps, s’est notamment permis de tancer l’ex-joueur de Leipzig. Les Néerlandais et les Allemands ne s’aiment pas trop et toute occasion est bonne pour adresser une violente pique au voisin.

L'article continue ci-dessous

Il y a une semaine, un commentateur hollandais avait indiqué à la télévision en voyant Werner rater une énorme occasion face à l’Islande que Van Basten était 18 fois meilleur. Ce week-end, sur le plateau de Ziggo Sport, le héros de la finale de l’Euro 1988 a eu à réagir à cette remarque. Et il l’a validée :« Oui, 18 fois meilleur (que lui) au moins. Et c’est un euphémisme ».

« Werner n’est passez bon pour le haut niveau »

Van Basten a ensuite tenté d’analyser et expliquer le passage à vide que traverse Werner : "Cela vous rend presque triste de le regarder. Il n'a tout simplement pas confiance en lui. Vous pouvez voir qu'il est au bon endroit à chaque fois. Il a juste besoin d’être un peu plus calme en phase de finition".

Werner n’a toujours pas inscrit le moindre but avec les Blues cette saison. La coupure estivale ne lui a donc guère été profitable puisqu’il a renoué avec ses mauvaises habitudes. Pour Van Basten, il n’y a plus de hasard à végéter sur une telle durée dans la médiocrité. « Werner n'est tout simplement pas assez bon pour le plus haut niveau », a-t-il conclu.