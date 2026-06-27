La légende saoudienne : Donis a composé une équipe qui satisfait tout le monde !

Le sélectionneur grec Georgios Donis, à la tête de l’équipe d’Arabie saoudite, a essuyé de nouvelles critiques après l’élimination surprise de son équipe de la Coupe du monde 2026, suite au match nul et vierge concédé tôt ce samedi matin face au Cap-Vert, lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Khaled Qahouji, ancienne star de la sélection saoudienne, a déclaré dans l’émission « Nadina » : « Je pense que Donis a aligné une composition qui satisfait tout le monde ; il a répondu à toutes les exigences de l’opinion publique saoudienne, ce qui témoigne de la faiblesse de sa personnalité. »

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Il a ajouté : « Chaque entraîneur doit avoir sa propre vision, mais Donis a choisi de satisfaire tout le monde en alignant Sultan Mandash, en remplaçant Abdullah Al-Khaibari et Salem Al-Dossari, et en jouant avec quatre défenseurs. »

Et il a conclu : « En regardant le match, j’ai eu l’impression que les Cap-Verdeens avaient plus d’envie que nous ; c’est pourquoi ils se sont qualifiés, alors que nous avions une occasion en or après le match nul contre l’Uruguay lors de la première journée.

La sélection saoudienne quitte ainsi la Coupe du monde avec deux points au compteur, récoltés grâce à son match nul 1-1 face à l’Uruguay et à son match nul 0-0 contre le Cap-Vert, en plus de la lourde défaite 4-0 concédée contre l’Espagne.



