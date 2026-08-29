La légende du Real Madrid : Vinicius est meilleur que Yamal et Raphinha

La polémique autour du meilleur joueur du monde est revenue sur le devant de la scène après les récentes déclarations de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid.

Interrogé en conférence de presse au sujet du Ballon d'Or, le technicien portugais n'a pas hésité à désigner ses propres joueurs, comme on pouvait s'y attendre, au détriment de ceux du Paris Saint-Germain ou de la sélection espagnole.

Mourinho a d'abord déclaré : « On ne peut pas décerner le Ballon d'Or à un joueur simplement parce qu'il a remporté la Ligue des champions ou parce qu'il a gagné la Coupe du monde. »

Et d'ajouter : « Le meilleur joueur du monde n'est pas forcément quelqu'un du Paris Saint-Germain ou de la sélection espagnole. Il y a deux, trois ou quatre joueurs qui peuvent être considérés comme le meilleur du monde, et nous savons qui ils sont et où ils se trouvent. Ils sont ici. Et nous savons aussi qui est le joueur qui a écrit l'histoire à titre individuel cet été. »

Il a poursuivi : « Quant au Ballon d'Or, c'est aussi quelque chose que la politique régit peut-être. Et quand la politique s'en mêle, cela ne me plaît pas beaucoup. »

Le média Defensa Central a indiqué que les propos de Mourinho s'inscrivent clairement dans le ressenti de nombreux supporters du Real Madrid, ainsi que dans les opinions de certains anciens joueurs du club madrilène.

Parmi ceux qui se sont exprimés dans le même sens figure Pepe, légende du Real, dont le nom a été associé cet été à une possible intégration au staff technique de José Mourinho.

À cette occasion, l'ancien défenseur portugais s'est prêté à un court test consistant à comparer un certain nombre de joueurs.

Bien qu'il ait précisé que le meilleur, à ses yeux, est Vinicius Junior, il a en réalité placé la star brésilienne au niveau de Kylian Mbappé.

L'ancien joueur portugais a déclaré : « Vinicius est meilleur que Lamine Yamal, Raphinha et Haaland, et je le mets au même niveau que Mbappé. »

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