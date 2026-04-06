La légende du club… Manchester City désigne le successeur de Guardiola

La ville de Manchester vit dans l'expectative et l'inquiétude alors que l'incertitude grandit quant à l'avenir de l'entraîneur espagnol Pep Guardiola, qui n'a pas encore pris de décision quant à son maintien à Manchester City après la fin de la saison prochaine, bien qu'il soit lié par un contrat courant jusqu'en juin 2027.

Bien que le contrat soit toujours en vigueur, les indices provenant de l'intérieur du club et les déclarations de l'entraîneur lui-même laissent penser que le Catalan pourrait mettre un terme à son parcours avec City à l'été 2026, après une décennie entière de succès et de domination nationale.

Un report qui ajoute au mystère

Selon le quotidien britannique « The Telegraph », Guardiola devait informer la direction du club de sa décision lors de la dernière trêve internationale, mais la réunion attendue n'a pas eu lieu et aucune déclaration officielle n'a été faite par l'entraîneur ou le club.

Les informations indiquent que Guardiola, âgé de 55 ans, a décidé de reporter sa décision jusqu'à la fin de la saison, car il entend procéder à une évaluation complète de la situation de l'équipe et de sa propre capacité à continuer avec le même enthousiasme et le même engagement.

Le journal rapporte que l'entraîneur espagnol souhaite se poser deux questions cruciales en mai prochain : dans quelle mesure le groupe actuel est-il capable de donner le meilleur de lui-même et de répondre à ses idées, et dispose-t-il de l'énergie nécessaire pour continuer à travailler en Premier League ou a-t-il besoin de prendre une « année sabbatique », comme il l'avait laissé entendre dans des déclarations précédentes.

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Préparation à l'après-Pep

Cette incertitude n'est pas passée inaperçue dans les couloirs de Manchester City, puisque des sources anglaises indiquent que la direction a déjà commencé à étudier des options alternatives en prévision du départ de Guardiola.

Parmi les noms qui reviennent le plus souvent pour lui succéder, on trouve Vincent Kompany, l'actuel entraîneur du Bayern Munich et l'une des anciennes figures emblématiques de City, ainsi que Julian Nagelsmann, le sélectionneur de l'équipe nationale allemande.

Il semble que le club cherche à assurer une transition en douceur au cas où Guardiola déciderait de partir, d'autant plus que son influence sur le fonctionnement de l'équipe dépasse le simple cadre de l'entraînement pour s'étendre à l'identité footballistique même du club, construite autour de sa philosophie depuis 2016.

Des résultats en dents de scie qui alimentent les doutes

Les spéculations sur l'avenir de Guardiola se sont multipliées en raison de la baisse de performances et de résultats cette saison. Il est probable que Manchester City ne remporte pas le titre de champion d'Angleterre pour la deuxième saison consécutive, et a également fait ses adieux précoces à la Ligue des champions, après avoir échoué à passer les quarts de finale depuis son sacre lors de la saison 2022-2023.

Quant à la large victoire 4-0 contre Liverpool en Coupe d'Angleterre, elle n'a été considérée que comme une maigre consolation pour les supporters du club, habitués aux titres successifs sous l'ère Guardiola.