La légende allemande surprend Messi avec un vœu surprenant

Miroslav Klose, légende de l’équipe nationale allemande, estime que son record de buts en Coupe du monde sera un jour battu.

Meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 16 réalisations, il estime que son record tombera lors de cette édition.

« Je m’attends à ce que mon record soit battu lors de cette édition de la Coupe du monde », a-t-il confié au journal Süddeutsche Zeitung.

Avec 13 buts au compteur, Lionel Messi n’a besoin que de trois réalisations pour rejoindre le total de l’Allemand, tandis que Kylian Mbappé, star des Bleus, en totalise déjà douze.

Klose a ajouté : « Cela ne me dérange pas du tout ; je serais ravi que Lionel Messi batte mon record, car je suis l’un de ses plus grands fans, et je l’ai toujours été. Messi est un génie. »

Il anticipe par ailleurs un parcours profond de l’Argentine et de la France dans la compétition, manifestant un grand respect pour le sélectionneur argentin Lionel Scaloni.

Il conclut : « J’ai joué avec Scaloni à la Lazio et il m’avait fait découvrir la ville à l’époque. Nous sommes de bons amis. »

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