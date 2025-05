La Lamborghini d'André Onana, d'une valeur de 350 000 £, saisie pour une raison ridicule

Manchester United vs West Ham

André Onana a connu un nouvel incident. Le gardien de but de Manchester United a vu sa Lamborghini d'une valeur de 350 000 £ saisie.

L'international camerounais a été remis en question sur ses décisions sur le terrain cette saison, et de nouvelles erreurs retentissantes ont jalonné son jeu. Le joueur de 29 ans semble également avoir baissé sa garde en dehors des terrains.

Selon The Sun, Onana a vu sa voiture de luxe interceptée par la police à Hale Barns alors qu'un de ses amis la conduisait. La voiture a été signalée comme non assurée sur un système de reconnaissance de plaques d'immatriculation (ANPR) et a été rapidement chargée à l'arrière d'un camion.

Onana risque désormais de perdre sa luxueuse Lamborghini Urus. Il a 14 jours pour assurer la supercar et la récupérer à la fourrière avant qu'elle ne soit vendue aux enchères ou détruite. Une source a confié au Sun : « Onana a commis quelques erreurs cette saison, et assurer correctement sa voiture semble être la dernière en date.»

Onana a pu oublier cet incident lorsqu'il est entré sur le terrain pour United lors du match de Ligue Europa contre l'Athletic Club, avec une victoire 4-1 au match retour, lui permettant de se qualifier pour la finale face à Tottenham, son rival de Premier League.