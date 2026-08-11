La KNVB tend la main au NEC juste après sa victoire contre l’Olympiakos

Dick Schreuder est immensément heureux de la victoire du NEC contre l’Olympiakos (2-1) au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. L’entraîneur s’est exprimé après la rencontre au micro de Ziggo Sport.

« C’était terriblement stressant sur le bord du terrain, je crois que j’ai aussi fait quelques trucs un peu fous. Mais je suis extrêmement fier du groupe », commence Schreuder. « On passe simplement au tour suivant. »

« Il y avait vraiment cette envie de gagner, c’est ce qui m’avait manqué samedi dernier. Ils se sont rattrapés aujourd’hui. C’est encore dommage que le but de Kaj ait été refusé, sinon nous n’aurions même pas eu besoin de jouer une prolongation. Mais je suis extrêmement fier, bien sûr. »

Plus tôt, le programme très chargé, avec deux matches par semaine, avait déjà été largement évoqué. Maintenant que le NEC passe un tour de plus et qu’une vraie qualification pour la Ligue des champions est en jeu, le sujet revient une nouvelle fois. Schreuder révèle que le club de Nimègue pourrait recevoir un peu d’aide de la KNVB.

« J’ai entendu de la part d’un de mes adjoints que ce match ne se jouerait peut-être pas », indique Schreuder en parlant du duel d’Eredivisie contre l’Excelsior le samedi 22 août, exactement entre la double confrontation contre Bodø/Glimt. « C’est peut-être mal, mais je ne m’en occupe absolument pas non plus. »

« Je regarde vraiment match après match », poursuit Schreuder. « Je regarde qui sera sur le terrain demain et qui je dois pousser dehors pour aller sur le terrain. Pour faire en sorte qu’ils soient à nouveau aptes au coup d’envoi samedi. »

Samedi prochain, le NEC semble donc de toute façon devoir entrer en action pour le déplacement chez Willem II. Le week-end dernier, l’ouverture de la saison contre Telstar s’était encore soldée par une décevante défaite 2-1.