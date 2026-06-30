La KNVB souhaite présenter « dans les plus brefs délais » le successeur de Ronald Koeman

Marianne van Leeuwen, directrice du football professionnel, et Nigel de Jong, directeur du football de haut niveau à la KNVB, ont réagi au départ de Ronald Koeman. De Jong confirme qu’il faut faire preuve d’une « certaine urgence » dans la recherche d’un nouveau sélectionneur, le coup d’envoi de la Ligue des Nations étant prévu dès septembre.

Après l’élimination humiliante des Pays-Bas face au Maroc (1-1, 3-4 aux tirs au but), Koeman a essuyé une vague de critiques concernant son schéma tactique défensif (5-2-3). Le Maroc a dominé la quasi-totalité du match, mais, sur le plan tactique, rien n’a changé pendant longtemps chez les Oranje, qui ont perdu à juste titre.

Après la rencontre, Koeman avait laissé entendre qu’il partirait ; la situation s’est clarifiée mardi soir. « Ronald s’est investi avec une conviction totale ces dernières années et a apporté une contribution importante à l’équipe nationale néerlandaise. Au nom de la KNVB, je tiens à l’en remercier chaleureusement », a déclaré De Jong.

« L’évaluation annoncée après la Coupe du monde a désormais commencé. Dans ce cadre, nous allons bien sûr également nous pencher sur le poste vacant de sélectionneur. Le départ de Ronald après cette Coupe du monde était l’un des scénarios que nous avions envisagés. »

« Le coup d’envoi de la Ligue des nations de l’UEFA en septembre nous impose d’agir rapidement, mais nous prendrons le temps nécessaire pour faire le bon choix avec rigueur. » Les Oranje débuteront la compétition le 24 septembre à domicile contre l’Allemagne.

Van Leeuwen salue l’engagement de Koeman, qui a dirigé l’équipe lors de 64 matchs officiels en deux mandats. Le point d’orgue reste la demi-finale de l’Euro 2024, où l’Angleterre s’est montrée légèrement plus forte en route vers la finale. En coulisses, le sélectionneur faisait face à une épreuve personnelle : son épouse Bartina lutte contre un cancer du sein chronique.

« Ronald s’est donné à fond pour l’équipe nationale, même durant une période personnellement très difficile », souligne Van Leeuwen. « Il a toujours fait preuve de dignité et de professionnalisme, et il a été un excellent ambassadeur pour les Oranje. »

« Cela mérite avant tout une grande reconnaissance en ce moment. Au nom de la KNVB, nous souhaitons à Ronald, à sa femme et à sa famille tout le bonheur possible pour l’avenir », a déclaré Van Leeuwen. Dans son message d’adieu, Koeman a exprimé sa gratitude envers les Oranje ainsi que tous les clubs où il a travaillé. Il semble donc probable que l’ancien défenseur de haut niveau ne revienne plus en tant qu’entraîneur.