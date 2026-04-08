La KNVB rend sa décision dans l'affaire « Paspoortgate » : les Go Ahead Eagles vont connaître le verdict

L'enquête sur l'éligibilité de Dean James a été clôturée par le procureur indépendant chargé du football professionnel de la KNVB. La fédération ne prendra aucune mesure, comme elle l'indique dans un communiqué de presse.

Après le match Go Ahead Eagles – NAC (6-0), le club de Breda a déposé une requête visant à faire annuler la rencontre, au motif que James n'était plus éligible en raison de sa nationalité indonésienne.

Le défenseur a troqué sa nationalité néerlandaise contre la nationalité indonésienne en mars. Selon la loi néerlandaise, James n'était donc pas autorisé à exercer son activité sans autre forme de procès.

« Il n'appartient pas au procureur de déterminer la nationalité d'une personne », indique la KNVB dans un communiqué de presse. La fédération précise en outre que l'IND a constaté que James avait effectivement perdu sa nationalité néerlandaise et qu'il n'est plus autorisé à jouer depuis mars 2025, conformément au règlement.

Le procureur du football professionnel ne prendra donc aucune mesure disciplinaire, car ni le joueur ni le club n’étaient au courant des conséquences automatiques d’un changement de nationalité.

Les clubs sont désormais tenus de connaître ces règlements avec effet immédiat. Le « Paspoortgate » a provoqué beaucoup d’agitation : Tjaronn Chery (NEC) et Etiënne Vaessen (FC Groningen) ont par exemple été écartés de l’entraînement.

Le « Paspoortgate » s'achève donc sans suite. Go Ahead Eagles pourra donc aligner James et Richonell Margaret samedi prochain, tandis que Vaessen, au FC Groningen, avait déjà récupéré son autocollant UE et était disponible pour le match contre Telstar (0-2).