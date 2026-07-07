« La KNVB refuse de négocier avec l’ultime sélectionneur : elle a peur. »

Selon Ronald Waterreus, la KNVB hésite à approcher Sarina Wiegman pour le poste de sélectionneuse des Pays-Bas, craignant les réactions de l’opinion publique. Il l’écrit dans sa chronique publiée dans De Limburger.

Depuis le départ de Ronald Koeman, le directeur du football de haut niveau, Nigel de Jong, cherche activement un successeur. Des noms comme Pep Guardiola et Peter Bosz circulent, et l’on sait déjà que les premiers entretiens avec Arne Slot ont eu lieu. Sarina Wiegman est aussi citée, même si elle n’aurait « aucun intérêt » pour le poste.

Waterreus estime néanmoins que la KNVB devrait tenter sa chance auprès de Wiegman. « Wiegman, élue cinq fois meilleure entraîneuse du monde par la FIFA, est tout simplement la sélectionneuse idéale pour les Oranje », affirme l’ancien gardien de but du PSV, entre autres.

« À mes yeux, le moment est venu de nommer Sarina Wiegman sélectionneuse. Je devine d’ici certains lecteurs s’étouffer avec leur bol de yaourt au muesli : “Quoi ? Une femme à la tête de notre équipe masculine phare ? Le chroniqueur a-t-il perdu la tête ?” Peu importe, en réalité. »

Bien que Waterreus soit totalement convaincu par Wiegman, il estime que la KNVB ne l’envisage pas sérieusement, pas même un instant. « Ça n’arrivera sûrement pas. Craignant, à Zeist, la frange ultra-conservatrice des médias, qui a horreur du renouveau et de l’émancipation (Beurk, le « woke » !), le directeur technique Nigel de Jong n’entamera probablement même pas de discussions avec Wiegman. »

« Car, au fond, il ne peut pas vraiment l’ignorer », tranche l’ancien gardien. « Alors Nigel, montre-toi aussi audacieux dans ton rôle de “directeur technique” que tu l’étais sur le terrain. Fais fi de ces quelques journalistes populistes bloqués dans les années 70. »

« Sois avant-gardiste, fais preuve d’audace, ose te démarquer. Nomme Wiegman pour succéder à Koeman », conclut-il.