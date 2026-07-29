Après la violente charge de l’UEFA contre la FIFA mardi, la KNVB et le Premier ministre britannique Andy Burnham se sont eux aussi clairement exprimés sur les projets de Gianni Infantino. Les fédérations réagissent aux informations du Times et du Financial Times, selon lesquelles le président de la FIFA, Gianni Infantino, travaille sur un plan visant à vendre une participation dans la Coupe du monde à des investisseurs.

Selon les deux médias, la FIFA veut créer une nouvelle entreprise dans laquelle seraient logés les droits commerciaux, entre autres, de la Coupe du monde et de la Coupe du monde des clubs. La FIFA en conserverait une participation majoritaire, tandis que les autres parts iraient en partie aux 211 fédérations nationales et en partie à des investisseurs privés.

Le plan pourrait rapporter des milliards et offrir à Infantino, après sa présidence en 2031, un rôle lucratif de commissaire de la Coupe du monde, ont écrit les médias britanniques.

L’UEFA avait déjà réagi avec fureur mardi à ces informations. « Une ligne est franchie que les instances dirigeantes du football ne devraient jamais franchir », écrit l’instance dans un communiqué officiel. Désormais, la KNVB et Burnham formulent eux aussi une condamnation cinglante.

La KNVB parle d’un « développement très préoccupant », mais ne veut pas anticiper une position définitive. « Nous n’avons pas encore reçu la version officielle détaillée de la proposition et de nombreuses questions subsistent », fait savoir la KNVB.

« Nous nous attendons également à tenir des consultations à ce sujet à court terme avec l’UEFA et les autres fédérations européennes. Dès que la version officielle détaillée sera disponible, nous étudierons et discuterons soigneusement de la proposition ensemble. Pour la KNVB, l’essentiel est que l’intérêt du football, la bonne gouvernance et la transparence doivent toujours primer. »

Le Premier ministre britannique Andy Burnham s’est lui aussi exprimé contre le plan de la FIFA. Sur les réseaux sociaux, il a affirmé que la Coupe du monde ne devait pas être réduite à un produit commercial. « Je vais le dire très directement. Le football n’appartient pas aux investisseurs. Il appartient aux gens qui remplissent les tribunes et qui se tiennent au bord du terrain semaine après semaine, par tous les temps », a déclaré Burnham.

« La Coupe du monde n’est pas un produit. C’est le plus grand tournoi sportif du monde et elle n’est pas faite pour être vendue. Vous pouvez présenter l’accord de la plus belle des manières. Dès que vous en avez vendu une partie, vous l’avez vendue. Le football appartient aux supporters. Cela a toujours été le cas et cela le restera toujours. »

L’ancien président de la FIFA Sepp Blatter s’est lui aussi montré critique à l’égard des projets de son successeur. Le Suisse, qui a dirigé l’instance mondiale jusqu’en 2015 avant qu’Infantino ne prenne la présidence, y voit une évolution dangereuse. « Le lien étroit entre le président de la FIFA et le président américain a atteint une dimension financière qui nuit gravement au football. Personne n’a le droit de vendre notre sport », écrit Blatter sur X.