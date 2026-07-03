La KNVB prend une décision radicale après le drame de la Coupe du monde

La KNVB a annoncé vendredi après-midi qu'elle porterait plainte contre les auteurs de propos racistes visant les joueurs de l'équipe nationale néerlandaise sur les réseaux sociaux. La fédération entend ainsi envoyer un signal fort.

L’équipe nationale des Pays-Bas a affronté le Maroc lundi soir en seizièmes de finale. Après 120 minutes d’un match haletant, aucun vainqueur ne s’étant dégagé, les deux formations se sont livrées à une séance de tirs au but. Les deux équipes ont fait preuve de maladresse, et les Oranje ont finalement tiré le mauvais numéro : Justin Kluivert a frappé le poteau, Quinten Timber a tiré à côté et le tir de Crysencio Summerville a été repoussé.

Après la rencontre, les trois joueurs ont été inondés de messages haineux, dont des propos racistes, les poussant à restreindre, voire à désactiver complètement, les commentaires sur leurs comptes.

Selon la KNVB, plusieurs propos racistes ont été signalés la semaine dernière sur Meld.OnlineDiscriminatie.nl (MOD). La fédération collabore étroitement avec cette organisation dans le cadre de la campagne « Discrimination = Sans issue ».

MOD examine actuellement si ces signalements constituent des infractions pénales. Des mesures supplémentaires pourraient alors être prises, telles que la suppression de commentaires ou de comptes, ou le dépôt d’une plainte.

« Les dossiers susceptibles de donner lieu à une plainte sont désormais transmis par la KNVB au ministère public, avec lequel nous sommes déjà en contact », précise la fédération. C’est le président de la KNVB, Frank Paauw, qui déposera la plainte au nom de l’instance.

Par cette démarche, la KNVB entend envoyer un message fort : « Malheureusement, il est impossible de détecter et de sanctionner chaque commentaire raciste, mais la KNVB veut être claire : il y a des limites et ceux qui les franchissent devront en assumer les conséquences. »