La KNVB met fin au « scénario Harry Styles » et intervient

La KNVB a annoncé mercredi une légère modification des règles gouvernant les barrages et l’utilisation des stades. Afin d’éviter toute situation comparable à celle vécue par Harry Styles, la fédération ajuste aussi le format des barrages de la Keuken Kampioen Divisie, a précisé Jan de Jong, directeur général d’Eredivisie CV, à ESPN.

« Pour éviter tout malentendu : chaque année, la direction de la compétition doit déterminer le format des play-offs », rappelle-t-il.

Il annonce que les play-offs de la KKD retrouveront leur format d’origine. « L’année prochaine, le 16e de la VriendenLoterij Eredivisie réintégrera les demi-finales. C’est possible, car nous avons suffisamment de temps. L’année suivante, il y aura à nouveau un Championnat d’Europe, et nous réexaminerons alors la situation. »

Cette saison, le 16e, le FC Volendam, s’était encore qualifié pour la finale. Mais l’équipe de Rick Kruys n’a pas réussi à venir à bout du Willem II. Les Tilbourgeois se sont montrés trop forts en finale après les tirs au but.

Autre nouveauté : les barrages d’accession aux coupes d’Europe. L’Ajax avait dû jouer au stade de Volendam, le Johan Cruijff ArenA étant occupé par les concerts de Harry Styles. La règle sera désormais plus stricte.

« La semaine dernière, lors de l’assemblée des actionnaires, nous avons acté que chaque club de l’Eredivisie doit, en principe, pouvoir disposer de son stade du 1er match de la Johan Cruijff Schaal jusqu’à la dernière rencontre des barrages », précise De Jong. « Si, malgré tout, ce n’était pas le cas, vous risqueriez de perdre votre avantage à domicile en barrages européens. »

Une solution de repli est toutefois possible, sous réserve de l’accord de la Ligue. Si ce feu vert n’est pas donné, le club perd son avantage et doit jouer à l’extérieur.

« Le club dispose donc d’un délai jusqu’au 1^(er) janvier pour présenter une solution alternative. »