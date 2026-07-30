La KNVB introduira à partir de la saison 2026/27 trois nouvelles règles du jeu pour lutter contre les gains de temps et augmenter le temps de jeu effectif. Ces changements seront appliqués pour la première fois dimanche lors du match pour le Johan Cruijff Schaal entre le champion des Pays-Bas, le PSV, et le vainqueur de la coupe, l’AZ. Plusieurs règles qui avaient été mises en place pour la première fois lors de la dernière Coupe du monde sont ainsi reprises.

L’un des ajustements les plus marquants est l’introduction d’une règle visible des cinq secondes sur les dégagements aux six mètres et les remises en touche. Désormais, les arbitres effectueront un décompte visible à partir de cinq secondes avant que le ballon ne doive être remis en jeu.

Si un joueur ne parvient pas à remettre le ballon en jeu dans ce délai, une sanction tombera immédiatement. Un dégagement aux six mètres sera transformé en corner pour l’adversaire, tandis qu’une remise en touche sera accordée à l’autre équipe.

Les changements seront eux aussi contrôlés plus strictement. Les joueurs remplacés devront quitter le terrain en dix secondes par le chemin le plus court. Si ce n’est pas le cas, le remplaçant devra attendre au moins une minute et ne pourra entrer sur la pelouse qu’à la prochaine interruption de jeu.

Par ailleurs, la KNVB veut mettre fin aux blessures simulées. Les joueurs soignés sur le terrain devront rester en dehors des lignes pendant au moins une minute après la reprise avant d’être autorisés à revenir.

Cette règle prévoit toutefois quelques exceptions. Les gardiens n’auront pas à quitter le terrain après avoir été soignés. Il en va de même pour les joueurs blessés à la suite d’une faute pour laquelle l’adversaire reçoit un carton jaune ou rouge. La même exception s’applique lorsque deux joueurs de la même équipe sont soignés simultanément ou lorsqu’il s’agit d’une blessure grave.

Il n’y a pas que sur le terrain que les choses changent. La VAR bénéficiera elle aussi de compétences supplémentaires à partir de cette saison. L’arbitre vidéo pourra ainsi corriger un corner accordé à tort en dégagement aux six mètres, à condition que cela intervienne avant la reprise du jeu. En revanche, l’inverse ne sera pas possible : un dégagement aux six mètres erroné ne pourra pas être transformé en corner par la VAR.

En outre, la VAR pourra intervenir lorsqu’un deuxième carton jaune est donné à tort et entraîne donc un carton rouge. L’arbitre vidéo pourra également signaler à l’arbitre une erreur d’identité, lorsqu’un mauvais joueur reçoit un carton jaune ou rouge. Dans ce cas, seule l’identité du joueur sanctionné sera corrigée, tandis que l’évaluation de la faute elle-même restera inchangée.