La KNVB fait machine arrière après « l’impact de la couverture médiatique » concernant Dieperink

Selon De Telegraaf, la KNVB a décidé de retirer Rob Dieperink de la rencontre NEC – Go Ahead Eagles. L’arbitre vidéo (VAR) devait initialement officier lors de cette journée de l’Eredivisie sponsorisée par la VriendenLoterij, mais il sera remplacé par Clay Ruperti. La fédération justifie cette décision par la nécessité de préserver la sérénité de la rencontre, suite à l’importante couverture médiatique de son arrestation.

L’arbitre néerlandais et officier VAR international avait été interpellé à Londres après la rencontre de Ligue Europa Conférence entre Crystal Palace et la Fiorentina, soupçonné de trois infractions dont une agression sexuelle sur mineur. Depuis, toutes les charges ont été abandonnées par la police londonienne, faute de preuves.

Cette décision surprend, car, comme le rapportait De Telegraaf, la fédération estimait initialement qu’il n’y avait aucune raison de le retirer de la rencontre.

« Rob Dieperink a coopéré pleinement dès le début et a fait preuve de transparence envers la KNVB. Sur la base de toutes les informations disponibles, nous ne voyons aucune raison de ne pas le désigner pour les matchs du championnat néerlandais », avait déclaré la fédération vendredi dernier.

L’arbitre a également réagi : « Je suis profondément attristé d’avoir été accusé à tort, a-t-il déclaré à De Telegraaf. Les accusations ont été réfutées et l’affaire a été classée sans suite après une enquête approfondie et rigoureuse. Il est regrettable que la FIFA ait décidé de ne plus me désigner pour la Coupe du monde. »

Le 9 avril, Dieperink officiait en tant qu’arbitre assistant vidéo (VAR) lors du quart de finale entre Crystal Palace et la Fiorentina. Selon The Sun, un « responsable de l’UEFA » aurait abordé un jeune homme de dix-sept ans à l’hôtel et tenté de l’emmener dans sa chambre. Des attouchements auraient également eu lieu.

Pendant la rencontre, le jeune homme s’est présenté de lui-même à la police. À son retour à l’hôtel, Dieperink a été interpellé en présence d’autres responsables de l’UEFA, puis emmené pour être interrogé et finalement relâché tandis que l’enquête se poursuivait.

Selon la correspondance entre son avocat et la police londonienne, deux chefs d’accusation – communications à caractère sexuel avec un mineur et possession d’une photo ou d’une pseudo-photo d’un mineur – ont été rapidement abandonnés, comme le confirme De Telegraaf. Le troisième chef, une agression sexuelle supposée, a lui aussi été classé sans suite, faute de preuves.

Selon les informations disponibles, Dieperink a immédiatement coopéré à l’enquête en mettant son téléphone et son ordinateur portable à la disposition des autorités. La KNVB, informée peu après les faits, a décidé de le maintenir en fonction pour les matchs nationaux.

Sur la scène internationale, la FIFA a écarté Dieperink – habituellement le VAR attitré de l’arbitre Danny Makkelie – de la Coupe du monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis, affirmant ne vouloir que des officiels à la réputation irréprochable. Le Français Willy Delajod a finalement été ajouté à la liste des officiels en tant que VAR supplémentaire.