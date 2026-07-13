La KNVB doit agir vite : Guardiola est le candidat numéro un ailleurs

Selon La Gazzetta dello Sport, Pep Guardiola arrive en tête de la short-list de la Fédération italienne de football. La Nazionale cherche un sélectionneur à long terme après le départ de Gennaro Gattuso.

L’Italie s’est couverte de honte en mars dernier en échouant une nouvelle fois à se qualifier pour la Coupe du monde. La péninsule n’était déjà pas au Qatar en 2022 ni en Russie en 2018.

Après trois éliminations consécutives de la phase finale de la Coupe du monde, la Fédération cherche un grand nom pour redorer le blason du football transalpin.

Selon le quotidien sportif, l’ancien coach du Barça et de Manchester City incarne le profil idéal pour redorer le blason azzurro. Il devance Antonio Conte et Roberto Mancini sur la short-list transmise par la Fédération.

La Fédération italienne a déjà entamé des discussions avec Conte et lui a préparé un contrat de quatre millions d’euros par an, valable jusqu’à la Coupe du monde 2030.

Malgré tout, l’Italie espère attirer Guardiola. L’entraîneur catalan touchait 25 millions d’euros annuels à Manchester City, une somme hors de portée de la Fédération. Qu’importe : elle veut tout de même tenter sa chance.

La Fédération est convaincue que le Catalan, attiré par les défis, pourrait trouver dans la Nazionale un terrain d’expression idéal. Le directeur technique Leonardo va donc tenter sa chance.

Guardiola est également souvent pressenti pour prendre les commandes de l’équipe nationale des Pays-Bas. L’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich, entre autres, a d’ailleurs déclaré un jour qu’il aimerait devenir sélectionneur des Oranje en raison de son admiration pour Johan Cruijff.