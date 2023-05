La Juventus va-t-elle vendre tous ses titulaires?

Alors qu'elle envisage la possibilité de reprendre sa pénalité, la Juventus serait prête à vendre tous ses joueurs majeurs si elle loupe l'Europe.

Il y a quelques mois, la Juventus était sanctionné de 15 points au classement par la justice italienne pour des fraudes financières. Mais quelques semaines plus tard, le club turinois récupérait ses points en remportant son appel de la décision. L'affaire n'est toutefois pas encore terminée puisqu'un troisième et dernier jugement est attendu dans les prochaines semainnes. Selon la Gazzetta dello Sport, le tremblement de terre consécutif à une nouvelle perte des points récupérés en appel pourrait s'étendre à l'ensemble du noyau et même toucher les cadres du vestiaire.

Le spectre de la pénalité, la vente des titulaires?

En recul sportif certain ces dernières saisons après avoir outrageusement dominé la Serie A, la Juventus connaît également des difficultés financières consécutives à ces pertes sur le terrain et doit faire attention à ses dépenses. Une absence de la Ligue des Champions, voire de l'Europa League, en cas de pénalité au classement pourrait ainsi pousser la Vieille Dame à réduire sérieusement son effectif pour rester saine dans ses finances. Un exode serait alors à prévoir.

En réflexion sur la constitution de l'effectif pour la saison prochaine, la Juventus a déjà planifié l'établissement d'un mix entre jeunes joueurs et cadres expérimentés, mais pas à n'importe quel prix. Leandro Paredes, Adrien Rabiot et Juan Cuadrado sont déjà assurés de quitter Turin tandis qu'Ángel Di María pourrait ne pas être conservé, tout comme Paul Pogba dont les carences physiques agacent le staff et la direction du club. Et l'absence de Coupe d'Europe de premier plan et cas de retour de la pénalité initiale pourrait encore creuser la tombe des grands noms à Turin.

Les ventes de Wojciech Szczesny, Daniele Rugani, Moise Kean et Alex Sandro sont censées ramener de l'argent mais pourraient se montrer trop courtes tandis que la levée de l'option d'achat d'Arkadiusz Milik ne serait plus assurée. Pire, Dusan Vlahovic et Federico Chiesa pourraient être sacrifiés. Soit une mise à la porte de la majorité des titulaires de cette saison. Quel visage pour la Vieille Dame la saison prochaine? Les prochaines semaines s'annoncent déterminantes.