La Juventus tient le successeur de Pogba

Pour pallier à l’absence de Paul Pogba, suspendu après son contrôle positif à la testostérone, la Juventus de Turin cible plusieurs joueurs.

La Juventus Turin se retrouve dans une situation délicate suite à la suspension de Paul Pogba, contrôlé positif à la testostérone. L'absence du champion du monde français pousse le club italien à explorer de nouvelles pistes pour renforcer son milieu de terrain. Parmi les noms qui circulent, celui de Pierre-Emile Hojbjerg, actuellement en difficulté à Tottenham, retient l'attention.

L a Juventus cherche une solution

Paul Pogba, comme l'a souligné l'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, laisse un vide important dans l'effectif de la Vieille Dame. Depuis son retour en Italie, Pogba a été confronté à plusieurs blessures. Comme si cela ne suffisait pas, l’international français a été suspendu pour l’instant à titre provisoire après avoir été contrôlé positif à la Covid-19. Alors que la durée de sa suspension reste incertaine, la Juventus envisage sérieusement de se renforcer lors du prochain mercato hivernal.

Pierre-Emile Hojbjerg ciblé

L'une des cibles potentielles de la Juventus est Pierre-Emile Hojbjerg, qui traverse une période compliquée à Tottenham. Le milieu de terrain danois, qui est en manque de jeu du côté des Spurs, pourrait être tenté par un nouveau challenge en Serie A. Sa polyvalence et sa capacité à couvrir le terrain pourraient apporter une plus value à la Juventus.

Cependant, la Juventus explore également d'autres options pour renforcer son milieu de terrain. En Serie A, l'ailier italien de Sassuolo, Berardi sous contrat jusqu'en 2027, est dans le viseur. Cependant, la durée de son contrat pourrait rendre la transaction complexe.

La Juventus lorgne en Ligue 1

Les regards du club Piémontais se tourne également vers la Ligue 1. Youssouf Fofana, évoluant à Monaco, est l'une des options étudiées par la Juventus. Le milieu de terrain français a montré de belles promesses dans le championnat français et pourrait apporter sa jeunesse et son dynamisme au milieu de terrain turinois.

Habib Diarra, un autre joueur de Ligue 1, est également dans le radar de la Juventus. Son profil athlétique et sa capacité à récupérer des ballons pourraient faire de lui un atout précieux pour l'équipe italienne.

D'autres noms sont également évoqués, notamment Heorhiy Sudakov, la pépite du Chakhtar Donetsk, Lazar Samardzic d'Udinese, et l'international Espoirs français Manu Koné de Borussia Mönchengladbach.

Avec plusieurs pistes à explorer, le mercato hivernal s'annonce animé du côté de la Juventus Turin. Le club italien cherche à combler le vide laissé par la suspension de Paul Pogba en s'entourant de nouveaux talents qui pourraient contribuer à ses ambitions en Serie A et en Europe.