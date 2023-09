La Juventus tient le remplaçant de Paul Pogba

Alors que Paul Pogba a été sanctionné à titre conservatoire, la Juventus a ciblé son potentiel remplaçant.

Paul Pogba et la Juventus de Turin ça sent la fin de l'histoire. Sanctionné provisoirement pour dopage après un contrôle positif à la testostérone, le milieu de terrain français voit son avenir et sa carrière menacé. La Juventus de Turin qui l'a recruté à l'été 2022 s'active dans les coulisses pour lui trouver un remplaçant.

Pogba sanctionné pour dopage

S'il y a un adjectif qui tient bien aux nombreuses situations que vit Pogba depuis ces deux dernières années, c'est la poisse. Après l'épisode scandaleux de l'escroquerie dont il a été victime et du déchirement que cela a suscité au sein de sa famille biologique, la Pioche fait face depuis plusieurs mois à des problèmes récurrents de blessures. Le joueur de 30 ans qui croyait avoir enfin retrouvé ses repères après son retour sur le terrain le 20 août dernier en Série A doit désormais faire face à un autre gros problème.

L'affaire de la testostérone, substance prohibée qu'il aurait prise sur conseil d'un ami médecin qui réside aux États Unis. Conséquence, le joueur est dans le collimateur de l'Agence italienne anti-dopage. Cette instance l'a sanctionné lundi à titre conservatoire après que son test à la testostérone s'est révélé positif. Le joueur risque désormais une sanction comprise entre 2 à 4 ans.

P artey ciblé p ar l a Juventus

Pour faire face à cette éventuelle sanction et probablement à une rupture du contrat de Pogba, les dirigeants de la Juventus ont dans leur viseur Thomas Partey .

Selon les informations de Team Talk, les Bianconeri ont un faible pour Thomas Partey. Les dirigeants italiens souhaitent recruter l'international ghanéen l'été prochain.

Sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2025, Partey a une valeur marchande estimée à 35 millions d'euros. Mikel Arteta apprécie son joueur et ne le laissera pas partir certainement.