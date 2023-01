La Juventus renvoyée devant la justice

Acquittée en mai 2022, la Juventus se voit aujourd'hui renvoyée devant la justice et risque plusieurs pénalités. Ses dirigeants sont également visés.

Le 27 mai 2022, la Cour italienne avait prononcé un acquittement contre la Juventus et les huit autres clubs impliqués au sein du procès sur les plus-values fictives, une décision approuvée en appel. Mais le 22 décembre, le parquet fédéral avait présenté une demande de révocation face à la justice : le nouveau procès a lieu aujourd'hui.

De nouvelles preuves contre la Juventus

La réouverture du procès a été motivée par l'article 63 du code de justice sportive en cas de « nouveaux éléments de preuve démontrant l'existence d'infractions ». Selon le procureur général Chiné, les 14.000 pages d'une enquête nommée Prisma contiennent « de nombreux indices sérieux susceptibles de modifier la décision finale » (notamment des interceptions téléphoniques ainsi que des documents numériques et physiques).

Selon l'accusation, ces nouveaux éléments « démontrent l'existence d'un système, d'une planification budgétaire pour la vente de joueurs effectuée non pas pour des raisons techniques mais pour des raisons exclusivement liées à l'obtention de certains résultats économiques et financiers par artifice. » Entamé vers 12h30, le procès rendra son verdict aujourd'hui. Mais que risque la Juventus?

Amende, prison et retrait de points

Si la Juventus est la tête de gondoles des accusés, on retrouve également huit autres clubs dans le viseur de la justice : Empoli, Genoa, Novara, Parme, Pescara, Pise, Pro Vercelli et Sampdoria. À ces institutions, il faut encore ajouter 52 managers et anciens dirigeants dont Andrea Agnelli et Pavel Nedved. Les clubs risquent des peines financières et sportives, contre des peines de prison pour les dirigeants. Au vu de l'enquête Prisma, les sanctions proposées en mai 2022 pourraient être revues à la hausse.

Il n'y a que trois issues possibles à ce procès : soit les accusés verront leurs acquittements confirmés sans nouveau procès soit ils seront à nouveau jugés dans un nouveau procès soit ils recevront directement une peine (dont une perte de points au classement). En cas de sanction de points, la pénalité serait immédiatement effective. Contrairement à ses précédents volets, ce jugement devrait être rapide puisqu'une décision est attendue avant ce soir.