La Juventus pousse fort pour Depay

Selon Fabrizio Romano, la Juventus est prête à tout mettre en œuvre pour conclure l'accord avec Memphis Depay le plus rapidement possible.

L'accord permettrait au Néerlandais de quitter le FC Barcelone sur un transfert gratuit et pourrait être important pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea.

Un accord complet n'a pas encore été trouvé mais les négociations progressent. Memphis aura du mal à trouver des minutes au Camp Nou cette saison - le FC Barcelone a signé Aubameyang l'hiver dernier et a fait venir Robert Lewandowski pendant la période des transferts estivaux - et le club catalan doit réaliser une vente en raison de sa situation financière précaire.

Memphis, qui a marqué 42 buts en 80 sélections avec l'équipe nationale néerlandaise et fera partie de l'équipe qui se rendra à la Coupe du monde au Qatar plus tard cette année, a rejoint le FC Barcelone en provenance de Lyon l'été dernier sur un transfert gratuit. Depuis, il a inscrit 13 buts et délivré deux passes décisives lors des 37 apparitions qu'il a faites avec le club.