La Juventus miraculée, Andrea Pirlo pousse pour rester !

Finalement, Andrea Pirlo sera parvenu à qualifier sa Vieille Dame en Ligue des Champions. Suffisant pour garder son poste ? Il y croit dur comme fer.

C'est un petit miracle, la Juve participera bien à la Ligue des Champions la saison prochaine. Malgré une saison très décevante, la Vieille Dame a réussi à éviter le pire en arrachant in-extremis le strapontin pour la prochaine Ligue des Champions. Les Bianconeri ont doublé Naples au classement sur le fil, en prenant le meilleur sur Bologne (1-4).

Quatrièmes de Serie A au terme d'une saison laborieuse à bien des niveaux, les Turinois vont pouvoir orchestrer leur reconstruction de manière plus sereine et s'éviter de nouveaux problèmes financiers. Reste à savoir avec quel entraîneur sur le banc. Car la question est celle-ci : la qualification en C1 va-t-elle sauver Andrea Pirlo ?

Vivement critiqué et annoncé sur le départ, l'ancien joueur du club pourrait être remplacé par Massimiliano Allegri ou Zinédine Zidane cet été, selon les rumeurs. Mais le principal intéressé est toujours en poste et entend bien défendre sa propre cause jusqu'au bout. Après la rencontre contre Bologne, il a fait part de sa détermination.

"Je laisse la parole à ceux qui doivent décider l'avenir"

"L'important pour moi était de bien terminer le travail commencé l'été dernier, en gagnant la Coupe d'Italie et en emmenant l'équipe en Ligue des champions, qui était un objectif très important. Je laisse la parole à ceux qui doivent décider l'avenir, moi je me suis toujours impliqué à 100 %, en essayant de donner toujours le maximum, c'est le résultat. J'ai commencé un parcours, j'espère pouvoir le finir. J'ai encore un an de contrat, j'espère pouvoir rester encore longtemps" , a-t-il confié sur DAZN et sur Sky Sport.

"Pour l'avenir, j'imagine une Juve plus forte, qui a conscience de ses capacités car on a une équipe forte, comme Rabiot qui a fait une fin de saison extraordinaire. Dybala, c'est un joueur qui change les choses dans une équipe, malheureusement on ne l'a pas eu à disposition beaucoup, pour une blessure qui venait de la saison dernière, puis une infection, et encore un problème au genou. Après, ses capacités on les connaît et il les a montrées ce soir", a-t-il ajouté ensuite. Reste à savoir si lui aussi sera conservé...