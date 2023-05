La Juventus et l'Inter Milan veulent recruter au Barça

Toujours en recherche de joueurs expérimentés pour faire progresser leurs jeunes, la Juventus et l'Inter Milan ont ciblé un joueur du Barça.

Depuis que ses graves problèmes financiers ont débuté, on sait que chaque saison qui s'annonce au Barça est synonyme de révolution. Mais cette fois, c'est une véritable passation de pouvoir qui s'empare de la Catalogne : après Gérard Piqué il y a quelques mois, c'est au tour de Sergio Busquets de quitter les Blaugrana à la fin de la saison, et il pourrait ne pas être le seul. Conscients que les Culés doivent vendre et libérer de la masse salariale pour espérer réaliser des transferts rentrants, la Juventus et l'Inter Milan se tiennent prêts pour recruter à Barcelone.

Juventus ou Inter Milan : Jordi Alba vers l'Italie?

Si l'Inter Milan s'en est fait une spécialité depuis plusieurs saisons déjà, la Juventus pourrait également se tourner vers l'option des « vieux joueurs expérimentés » libres ou en fin de contrat pour entourer les jeunes pousses et se renforcer à bas coût. Il faut dire que la Vieille Dame connaît des finances aléatoires depuis son déclin sportif et qu'elle pourrait louper la Ligue des Champions si sa pénalité de points est finalement confirmée.

Les deux clubs italiens souhaitent donc profiter de la révolution de palais qui prend actuellement place à Barcelone pour s'offrir les services d'un latéral expérimenté et toujours capable de rendre quelques services. Jordi Alba, en fin de parcours en Catalogne, est dans leur viseur et pourrait être tenté par un dernier grand challenge européen.

Le latéral espagnol privilégie actuellement toujours la piste barcelonaise puisqu'il aimerait prolonger son aventure chez les Blaugrana mais rien n'est fait pour l'instant. Des négociations ont été entamées avec Joan Laporta mais le président du club ne veut pas d'une prolongation si il n'y a pas de diminution salariale. Si aucun accord n'est trouvé, le Barça pourrait laisser filer Alba gratuitement, tout profit pour la Juventus ou l'Inter Milan qui n'attendent que cela.