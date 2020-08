La Juventus dévoile son nouveau logo

Il s'agit d'une retouche de celui dévoilé en 2017 et qui avait fait débat.

Dans le monde de l'automobile, on appelle ça un restylage. Et c'est ce que vient de faire la en dévoilant son nouveau logo.

Il s'agit d'une version épurée de son logo qui date du 16 janvier 2017 et qui avait fait grand bruit. A l'époque, la Juventus avait abandonné son logo traditionnel pour un nouveau résolument plus moderne, avec un simple « J » représenté par deux bandes noires et une banche blanche.

Le logo était alors surmonté de la mention « Juventus ». Et pour la version 2020, le nom du club disparaît du logo. Selon le site officiel du club, cette nouvelle identité est le fruit d'un pari ambitieux : « être reconnu avec un simple symbole ».

Ce nouveau logo sera étrenné dès ce samedi soir avec la réception de la Roma au Juventus Stadium, à 20h45, à l'occasion de la dernière journée de (et à laquelle ne prendra pas part Cristiano Ronaldo).