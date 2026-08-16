La Juventus a revu son offre à la hausse pour boucler l'un des transferts marquants de ce mercato estival.

Selon le quotidien britannique The Athletic, Aston Villa a reçu une nouvelle offre de la Juventus pour recruter le gardien Emiliano Martinez, l'écart s'étant désormais réduit entre les valorisations du portier argentin par les deux clubs.

Le club italien s'est montré disposé à débourser jusqu'à 10 millions d'euros, dont 7 millions d'euros de montant initial, auxquels s'ajoutent 3 millions d'euros supplémentaires liés aux performances de l'équipe.

L'offre reste inférieure au prix garanti de 10 millions d'euros réclamé actuellement par Aston Villa, mais les deux parties se rapprochent d'un compromis.

Les conditions personnelles avec le gardien de 33 ans, qui évolue avec la sélection argentine, ne poseront aucun problème.

The Athletic avait rapporté samedi que Martinez menait des négociations pour quitter Aston Villa cet été, en même temps que le club anglais intensifiait ses démarches pour recruter le gardien de Parme Zion Suzuki.

Cet été voit se prolonger l'incertitude autour de l'avenir du gardien argentin avec Aston Villa pour la deuxième saison consécutive.

Manchester United était entré en négociations pour l'enrôler l'été dernier et avait même formulé une offre de prêt dans les dernières phases de la période des transferts, mais il s'était heurté à un refus.

Martinez, gardien de la sélection argentine, est lié à Aston Villa par un contrat courant jusqu'en 2029, après avoir paraphé un nouveau bail en août 2024.

Martinez a disputé 44 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, contribuant à la quatrième place d'Aston Villa en Premier League et au sacre en Ligue Europa.