La Juventus a arraché un point dimanche soir contre l’AC Milan dans le temps additionnel. Grâce à un but de l’ancien cible du PSV Alphadjo Cissè, les Rossoneri avaient pris l’avantage contre le cours du jeu à Turin, mais grâce à Federico Gatti, qui a repris de la tête un centre parfait de Teun Koopmeiners pour l’envoyer au fond des filets, le score est finalement passé à 1-1 dans le temps additionnel. Les deux cadors comptent sept points après trois matches. L’AS Roma et l’Inter occupent provisoirement la tête avec neuf points.

La première période a incontestablement été à l’avantage de la Juventus, où Koopmeiners a comme souvent ces derniers temps pris place sur le banc. L’équipe à domicile a dominé la possession et a cherché prudemment l’ouverture, tandis que Milan n’a quasiment rien créé avant la pause.

L’une des plus grosses occasions de la première période a été à mettre au crédit de Francisco Conceição, qui a récupéré le ballon après une perte de balle d’Alexis Saelemaekers. La frappe du Portugais a été captée par Mike Maignan, avant que Manuel Locatelli ne manque de quelques centimètres pour pousser le ballon au fond en glissant.

Le danger est aussi venu ensuite de Conceição, lancé en profondeur par Douglas Luiz, qui a de nouveau vu sa bonne tentative stoppée par Maignan. Milan a comptabilisé exactement deux tentatives en première période, sans en cadrer une seule.

Après la pause aussi, Conceição s’est montré à son avantage. L’ailier a repiqué depuis le côté droit avant de décocher une frappe puissante, qui s’est écrasée sur le poteau au grand soulagement d’un Maignan qui semblait battu.

À la moitié de la seconde période, juste après l’entrée de Koopmeiners, Milan a marqué sur l’une de ses toutes premières véritables attaques du match. Samuel Chukwueze a glissé le ballon à Cissè, qui a repiqué dans l’axe, éliminé Locatelli et a trouvé la lucarne opposée entre les jambes de Pierre Kalulu : 0-1.

La Juventus a tout tenté pour arracher au moins un point et, malgré le peu de véritables occasions, a fini par être récompensée de ses efforts. Koopmeiners a déposé un magnifique centre sur la tête de Gatti, qui a marqué de la tête en trouvant le dessous de la barre : 1-1.



