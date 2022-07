La Juve prépare un sale coup à l'Inter

La Juve est à deux doigts de s'attacher les services du défenseur du Torino, Bremer.

Le Torino a accepté une offre de 47 millions d'euros, variables comprises.

Après avoir manqué Paulo Dybala, en ne pouvant pas vendre deux des trois joueurs sur leur liste de transferts : Alexis, Dzeko et Correa, l'Inter Milan semble maintenant prêt à perdre une autre de ses cibles estivales.

Les Nerazzurri avaient un accord avec Gleison Bremer depuis plusieurs mois - la grande révélation de la saison dernière en Serie A. Bremer était destiné à remplacer Skriniar, qui semblait devoir rejoindre le PSG. Mais après l'échec de la proposition du défenseur central à Paris, la Juventus est apparue sur la scène.

Matthijs de Ligt ayant désormais rejoint le Bayern Munich, la Juve est obligée de faire vite. Elle a surenchéri sur son éternel rival dans la course pour Bremer et il semble qu'elle ait réussi. L'Inter a mis 35 millions d'euros sur la table pour le Brésilien mais la Juve est arrivée avec une offre tardive, variables comprises, de 47 millions. Le Torino a accepté l'offre et dans les prochaines heures, toutes les parties espèrent conclure rapidement l'affaire de manière définitive.

C'est la deuxième déception en trois jours pour les Interisti, mais le contraire pour la Juve. Après Pogba et Di María, l'arrivée de Bremer est un nouveau coup de pouce émotionnel - et le sentiment de l'arracher à l'Inter sera encore meilleur...