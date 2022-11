La Juve coule ! A cause de Cristiano Ronaldo ?

La Juventus est stupéfaite après la démission de l'ensemble du conseil d'administration dans le cadre d'une enquête financière.

L'équipe de Serie A de la Juventus a été frappée par une nouvelle surprenante : l'ensemble de son conseil d'administration a démissionné, y compris le président Andrea Agnelli et le vice-président Pavel Nedved.

La décision a été prise lors d'une réunion lundi et l'administrateur délégué Maurizio Arrivabene va également partir, mais il restera dans l'intérim afin de passer en douceur le relais au nouveau régime.

Cette nouvelle intervient alors que la Juventus a été mise en examen par le parquet de Turin pour falsification présumée de comptes.

La Juventus a confirmé cette décision "après avoir obtenu de nouveaux avis juridiques et comptables de la part des experts indépendants nommés pour évaluer les questions soulevées", selon un communiqué.

Le club est soupçonné d'avoir falsifié ses bilans en 2019, 2020 et 2021, et 16 de ses dirigeants ont été mis en examen, dont Nedved et Agnelli.

Agnelli avait récemment convoqué une réunion avec tout le personnel pour "prêcher l'unité" après que des documents du club aient été perquisitionnés par la police financière italienne.

Le média italien Gazzetta dello Sport affirme que parmi les documents se trouvait un formulaire signé par Cristiano Ronaldo et la Juventus, stipulant que le club verserait à l'attaquant portugais 19,9 millions d'euros pendant la pandémie, un accord qui n'aurait pas été déclaré dans ses chiffres.