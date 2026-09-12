L'Allemand Mikael Baza, l'un des paris d'avenir du Barça, a disputé ses premières minutes sous le maillot bleu et rouge après avoir pris part, avec l'équipe des juniors (B), à un match amical contre l'équipe première de l'Athletic Sant Just.

Cette rencontre a constitué un test relevé pour Baza, âgé de 16 ans et qui évolue avec la sélection allemande des jeunes, face à un adversaire composé de joueurs plus expérimentés, dont certains ont plus du double de l'âge des joueurs de La Masia.

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La rencontre s'est soldée par une défaite du Barça (2-1), mais le défenseur allemand a laissé des impressions positives lors de sa première apparition, selon le quotidien catalan « Sport ».

Au cours de la rencontre, Baza a démontré sa capacité à intercepter les ballons et sa rapidité dans la couverture, ainsi qu'une bonne condition physique et une présence évidente dans la construction du jeu depuis l'arrière, et ce quelques jours seulement après avoir rejoint et s'être adapté à ses nouveaux coéquipiers.

Une stratégie de marché

Le transfert de Baza, qui dispute sa première saison avec le Barça, s'inscrit dans la stratégie du club consistant à investir dans les jeunes talents.

Les caractéristiques du défenseur, qui dépasse 1,90 mètre, joue du pied gauche et jouit d'une puissance physique, s'accordent avec l'orientation de la cellule de recrutement du club, qui a restructuré ces derniers mois son dispositif de détection dans le but de repérer les talents de manière précoce, avant que les grands clubs d'Europe ne les atteignent.

Le Barça attend de voir la progression de Baza durant la période à venir, avec la possibilité de le voir accéder à l'équipe des juniors (A) dirigée par Pol Planas au cours de la saison actuelle, après que le joueur s'est déjà installé à La Masia et a entamé sa phase d'intégration progressive au sein de l'environnement du club.

Le jeune défenseur dispose encore d'une large marge de progression, et il est apparenté au défenseur Jonathan Tah, son cousin, qui figurait sur les tablettes du Barça avant son transfert au Bayern Munich.

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